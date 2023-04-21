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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти везуть у бік Бердянська бетонні укріплення для облаштування вогневих точок – Андрющенко

Маріуполь порт
Фото: Getty Images

Замість “зубів дракона” в бік Розівки та Бердянська окупанти почали відправляти каравани бетонних укріплень для облаштування вогневих точок та бліндажів. 

Про це у своєму Тelegram-каналі повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Паники нет (с), але підготовка для оборони окупантами не сповільнює темпу, – йдеться у повідомленні.

Окупанти везуть у бік Бердянська бетонні укріплення для облаштування вогневих точок – Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, кілька днів тому через Маріуполь у бік Новоазовська було зафіксовано рух невеликої кількості окупантів  та легкої техніки.

Також повідомлялося, що біля Маріуполя росіяни виселяють село, щоб заселити туди окупантів.

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Окупанти везуть у бік Бердянська бетонні укріплення для облаштування вогневих точок – Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь, Російська агресія
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