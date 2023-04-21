Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Окупанти везуть у бік Бердянська бетонні укріплення для облаштування вогневих точок – Андрющенко
Замість “зубів дракона” в бік Розівки та Бердянська окупанти почали відправляти каравани бетонних укріплень для облаштування вогневих точок та бліндажів.
Про це у своєму Тelegram-каналі повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Паники нет (с), але підготовка для оборони окупантами не сповільнює темпу, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кілька днів тому через Маріуполь у бік Новоазовська було зафіксовано рух невеликої кількості окупантів та легкої техніки.
Також повідомлялося, що біля Маріуполя росіяни виселяють село, щоб заселити туди окупантів.
Фото: Петро Андрющенко
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