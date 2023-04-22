Пам’ятка архітектури: Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври

Кабінет міністрів повернув у державну власність корпус №19 Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Він перебував у безкоштовному користуванні Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК).

– Уряд ухвалив постанову, спрямовану на впорядкування питання оренди приміщень та майна за пропозицією Міністерства культури та інформаційної політики. Йдеться про використання корпусу №19. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення, перебуває у державній власності та на балансі Національного заповідника Києво-Печерська лавра, – зазначили у Мінкульті.

Раніше УТОПІК передали в безкоштовне користування цей корпус для розміщення фондів Національного музею народної архітектури та побуту України.

Однак УТОПІК наразі не є органом управління Національного музею народної архітектури та побуту України, тому що органом управління музею визначено Мінкультури.

Згідно з чинним законодавством, передавати державне або комунальне майно в безкоштовне користування забороняється.

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