Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Пам’ятка архітектури: Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври

лавра Київ
Фото: Pixabay

Кабінет міністрів повернув у державну власність корпус №19 Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Він перебував у безкоштовному користуванні Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК).

– Уряд ухвалив постанову, спрямовану на впорядкування питання оренди приміщень та майна за пропозицією Міністерства культури та інформаційної політики. Йдеться про використання корпусу №19. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення, перебуває у державній власності та на балансі Національного заповідника Києво-Печерська лавра, – зазначили у Мінкульті.

Раніше УТОПІК передали в безкоштовне користування цей корпус для розміщення фондів Національного музею народної архітектури та побуту України.

Однак УТОПІК наразі не є органом управління Національного музею народної архітектури та побуту України, тому що органом управління музею визначено Мінкультури.

Згідно з чинним законодавством, передавати державне або комунальне майно в безкоштовне користування забороняється.

Читайте також
РФ цінує своїх агентів у рясах: Україна обміняла священника УПЦ МП на 28 воїнів
кадило

Києво-Печерська лавра, Київ, Мінкульт
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Поліція Києва буде зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог
Пам’ятка архітектури: Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври
Блискавична реакція. YouTube видалив ролики ПВК Вагнера та канали, що їх розповсюджують
YouTube
Мінкульт звернувся до YouTube з проханням заблокувати рекламу ПВК Вагнера
Олександр Ткаченко
Апеляційний суд лишив митрополита Павла під домашнім арештом
Пам’ятка архітектури: Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври
Збито орієнтовно 8 безпілотників: сили ППО знищили дрони на підльоті до Києва
Збиття дронів-камікадзе типу Shahed силами ППО
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Пам’ятка архітектури: Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Пам’ятка архітектури: Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Пам’ятка архітектури: Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Пам’ятка архітектури: Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь