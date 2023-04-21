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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Яку соціальну допомогу можуть отримати особи з інвалідністю II групи у 2023 році

Яку соціальну допомогу можуть отримати особи з інвалідністю II групи у 2023 році
Фото: Depositphotos

В Україні кожна особа з інвалідністю отримує відповідні соціальні виплати та пільги. Розмір виплат та перелік пільг залежить від групи інвалідності, встановленої певній особі.

Яку соціальну допомогу отримують особи з інвалідністю II групи в Україні у 2023 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Особи з інвалідністю II групи: яку соціальну допомогу отримують 2023

Особи з інвалідністю II групи зазвичай мають значні обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самостійно та не потребують постійного догляду або допомоги.

Також люди, яким встановлено II групу інвалідності, можуть самостійно пересуваються, здатні навчатися, працювати, орієнтуватися та спілкуватися.

Також люди, які мають інвалідність II групи, отримують відповідні пенсії з інвалідності. У 2023 році їхній розмір залежить від групи інвалідності:

  • особи І групи та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, отримують 100% розміру пенсії за віком;
  • особи II групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;
  • особи III групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком.

Точна сума, яку отримують люди з інвалідністю II групами, залежить від того, який у них стаж та зарплата. Тобто сума вираховується індивідуально.

Водночас мінімальний розмір пенсійних виплат людям з інвалідністю у 2023 році:

  • для I групи  — 2 300 грн;
  • для осіб, які не працюють та мають II-III групи, — 2 100 грн;
  • для осіб, які працюють та мають II-III групи, — 2 093 грн.

Пенсія з інвалідності призначається у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу.

Також особам з інвалідністю передбачена державна соціальна допомога. Її розмір становить 2 100 грн та виплачується вона:

  • особами з інвалідністю з дитинства й дітям з інвалідністю;
  • особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Крім того, особи з інвалідністю II групи мають право на різноманітні пільги.

 

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інвалідність, люди з інвалідністю, Пенсії, Соціальні виплати
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