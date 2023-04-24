Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру

До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру

У Часовому Яру Донецької області наразі залишається близько 10% місцевих жителів, переважна більшість яких – це люди пенсійного віку.

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус у коментарі українським журналістам. За його словами, російська армія обстрілює Часів Яр з ракетних систем залпового вогню, артилерії та іншого озброєння.

– Часів Яр постійно під обстрілами з РСЗВ, артилерії та мінометів. За офіційними даними за цей тиждень, з міста евакуювали понад 30 людей, але є жителі, які самостійно виїжджають, – зазначив він.

За його словами, до повномасштабного російського вторгнення в Україну на території громади проживало близько 13 тис. людей, але нині залишається близько 10% жителів.

За актуальною інформацією, орієнтовно 80-85% багатоквартирних житлових будинків у Часовому Яру пошкоджені внаслідок ворожих атак.

– Важко простежити, скільки приватних будинків пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій, бо є райони, куди небезпечно заїжджати, – стверджує Чаус.

Читайте також
Уточнена інформація невтішна: Гуменюк про заяву ISW щодо заходу ЗСУ на лівобережжя Дніпра
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру

Фото: Донецька ОВА

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, Часів Яр
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обговорював з командирами плани щодо штурму: Сирський знову приїхав під Бахмут
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру
Є дискусія, потрібен план перемоги: очільники МЗС країн ЄС обговорять подальшу підтримку України
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру
РосЗМІ поширюють фейк про заборону на вступ чоловіків до українських університетів
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру
Наша перемога буде спільною: Зеленський закликав українців підтримувати підтримувати ЗСУ та державу
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру
Уточнена інформація невтішна: Гуменюк про заяву ISW щодо заходу ЗСУ на лівобережжя Дніпра
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь