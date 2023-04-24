До війни було 13 тис. осіб: скільки людей залишається у прифронтовому Часовому Яру

У Часовому Яру Донецької області наразі залишається близько 10% місцевих жителів, переважна більшість яких – це люди пенсійного віку.

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус у коментарі українським журналістам. За його словами, російська армія обстрілює Часів Яр з ракетних систем залпового вогню, артилерії та іншого озброєння.

– Часів Яр постійно під обстрілами з РСЗВ, артилерії та мінометів. За офіційними даними за цей тиждень, з міста евакуювали понад 30 людей, але є жителі, які самостійно виїжджають, – зазначив він.

За його словами, до повномасштабного російського вторгнення в Україну на території громади проживало близько 13 тис. людей, але нині залишається близько 10% жителів.

За актуальною інформацією, орієнтовно 80-85% багатоквартирних житлових будинків у Часовому Яру пошкоджені внаслідок ворожих атак.

– Важко простежити, скільки приватних будинків пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій, бо є райони, куди небезпечно заїжджати, – стверджує Чаус.

Фото: Донецька ОВА

Джерело : Суспільне

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