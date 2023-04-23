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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Окупанти в Сімферополі на сім років засудили кримського татарина – деталі справи

Окупанти в Сімферополі на сім років засудили кримського татарина – деталі справи

Підконтрольний окупантам псевдосуд у Сімферополі ухвалив вирок 21-річному кримському татарину Аппазу Куртамету. Хлопець переказав 500 грн представнику українського добровольчого батальйону, за що його на сім років відправили до колонії.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини України Дмитро Лубінець. Куртамету висунули звинувачення за нібито “фінансування збройного формування”.

За словами омбудсмена, інкримінований злочин був надуманим та має політично мотивоване підґрунтя, як і усі обвинувачення проти українців.

– Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, який тоді вступив до добробату. Міжнародне гуманітарне право забороняє державі-окупанту застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованій території, – зазначив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради наголосив, що цей вирок, як і всі інші від імені окупаційної влади, є незаконними.

Лубінець закликав світову спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на Росію до звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян.

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Фото: Рефат Чубаров

Дмитро Лубінець, Крим, кримські татари, Сімферополь
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