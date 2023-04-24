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Юля Захарченко, редакторка стрічки

РосЗМІ поширюють фейк про заборону на вступ чоловіків до українських університетів

РосЗМІ поширюють фейк про заборону на вступ чоловіків до українських університетів
Фото: Pexels

Російські пропагандисти та анонімні Telegram-канали поширюють черговий фейк про Україну, що начебто військовозобов’язаним громадянам заборонять вступати до університетів для “виконання мобілізаційного плану”.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України. У ЦСКІБ стверджують, що це чергова маніпуляція Москви.

– Приводом для подібних маніпуляцій стала стаття Наталії Богути під назвою Студенте, вам повістка. Чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів і коледжів. Авторка пише, що у суспільстві продовжуються дискусії про те, чи варто заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів, адже минулого року багато військовозобов’язаних вступали, щоб отримати право на відстрочку, – йдеться у повідомленні.

У ЦСКІБ помітили, що у публікації немає заяв про те, що влада України всерйоз розглядає подібне питання. У матеріалі є коментарі юристів, які однозначно стверджують, що такий розвиток подій – дуже малоймовірний, оскільки це обмеження права на освіту, гарантованого Конституцією України.

Водночас юристи у матеріалі звертають увагу, що спроби обмежити військовозобов’язаним право вступати до університетів, ймовірно, супроводжуватиметься критикою суспільства та представників європейської спільноти.

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Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Війна в Україні, мобілізація, студенти, Університет, Фейк, Фейкові новини
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