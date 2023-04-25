Лісовий розповів, від чого має залежати зарплата педагога

Рівень заробітної плати має залежати від рівня кваліфікації і від низки інших чинників. Про це міністр освіти України Оксен Лісовий заявив в інтерв’ю виданню Освіторія.

За його словами, влада збирається розробити принципово нову модель зарплат для вчителів, що буде одним із пріоритетних завдань нового керівництва міністерства.

— Якою повинна бути зарплата вчителів — це перше запитання, яке мені поставив президент на нашій співбесіді. Я назвав суму, яку вважаю гідною, але, на жаль, зараз ми не можемо її досягти, – розповів міністр.

Він додав, що зарплати педагогам — одне з найважливіших питань у президента.

За словами міністра, є бажання і мета побудувати принципово нові моделі оплати праці для вчителів. Але разом із тим є і реальні можливості та застороги.

Лісовий сказав, що планують визначити критерії, від яких залежатиме заробітна плата вчителя.

— Учитель – це, без пафосу, творець нації. Погоджуєтеся? І якщо це так, то скільки він повинен отримувати? Можливо, як військовий? Але військові також мають різну зарплату: на нулі це 100 тис., а в тилу – 20, – додав Лісовий.

Коли саме почнуть це впроваджувати, міністр поки що не знає – це залежить від наявності грошей у бюджеті. Зараз дефіцит державної субвенції на зарплату вчителям становить понад 8 млрд грн.

Джерело: Освіторія

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