У 2023 році в Україні учні складатимуть національний мультипредметний тест – як альтернативу ЗНО. Саме за результатами цього тесту абітурієнти вступатимуть до вишів.

Для подання документів до закладів вищої освіти учасникам НМТ потрібні результати тесту за шкалою 100-200 балів. Вони будуть розміщені на інформаційних сторінках у вкладці Результати.

Факти ICTV дізнавалися, що таке інформаційна картка учасника НМТ та як її отримати 2023.

Інформаційна картка учасника НМТ: що це та навіщо потрібна

Після завершення виконання всіх завдань НМТ ви одразу побачите свої результати на екрані. Однак для конкурсного відбору до вишу цього замало.

Для вступу вам знадобляться результати виконання завдань з кожного предмета, переведені в шкалу 100-200 балів. Таблиці переведення балів Міністерство освіти і науки України вже затвердило.

Щоб отримати результат за шкалою 100-200 балів, потрібно буде набрати щонайменше 10% від загальної кількості балів за завдання з певного предмету.

Через 7-8 днів після проведення відповідних сесій НМТ УЦОЯО передає дані до ЄДЕБО. Таким чином результати випробувань (у шкалі 100-200 балів) стають доступними в особистому кабінеті вступника. Інформацію про дату та час оголошення результатів НМТ буде оприлюднено на сайті Українського центру.

Після оголошення результатів ви зможете увійти на свою інформаційну сторінку та у вкладці Результати побачити свої бали, переведені у шкалу 100-200 балів.

Після цього ви зможете самостійно сформувати інформаційну картку з результатами НМТ.

Тобто результати національного мультипредметного тесту за шкалою 100-200 балів з трьох предметів зазначаються у інформаційній картці учасника НМТ.

Як отримати інформаційну картку НМТ 2023

Після складання іспиту учасник отримає результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів.

Ці результати будуть зазначені в Інформаційній картці до сертифіката, також розміщеній у персональному кабінеті.

Інформаційна картка є додатком до сертифіката НМТ. Але зверніть увагу, що картку з результатами не надсилають учасникам. Тобто її потрібно самостійно знайти в особистому кабінеті та роздрукувати.

Для того, щоб це зробити:

Після оголошення результатів тесту перейдіть у персональний кабінет участика НМТ. Знайдіть вкладку Результати. Тепер знайдіть блок Інформаційна карта і натисніть на нього. На екрані зʼявиться картка з результатами тестування. Вам необхідно роздрукувати її.

Інформаційна картка учасника НМТ має ось такий вигляд:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.