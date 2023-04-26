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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Національне військове кладовище розмістять на лівому березі у Києві – законопроєкт

Національне військове кладовище розмістять на лівому березі у Києві – законопроєкт
Фото: Depositphotos

Група народних депутатів 26 квітня зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №9240, яким пропонує розмістити на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва Національне військове меморіальне кладовище.

Кабмін спільно з Міністерством у справах ветеранів напрацювали план-графік створення цього кладовища на виконання ухваленого в травні 2022 року відповідного закону.

Документом передбачено передання в користування та зміна цільового призначення земельних ділянок державної, комунальної власності для розміщення кладовища на Броварському проспекті, можливість вилучення лісових угідь без відшкодування збитків власникам та землекористувачам.

Окрім того, проєктування кладовища здійснюватиметься без містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Також передбачається перепоховання на військовому кладовищі Героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден Золота Зірка, та видатних борців за незалежність у ХХ столітті за рішенням уряду.

4 жовтня 2022 року уряд дав дозвіл на створення нової державної установи – Національне військове меморіальне кладовище.

Днями Київрада відвела землю і фактично розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Київ, поховання
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