Пенсійний фонд України 25 квітня завершив фінансування пенсій за квітень 2023 року, на які спрямовано 57,1 млрд грн.

У ПФУ уточнили, що з цієї суми 10,1 млрд грн українські пенсіонери отримали через відділення Укрпошти та 47 млрд грн – через уповноважені банки.

Окрім того, 5,4 млрд грн Пенсійний фонд спрямував на житлові субсидії та пільги, 2,1 млрд грн – на страхові виплати, зокрема 1 млн грн – на оплату лікарняних.

У березні ПФУ завершив фінансування пенсій 30 числа та спрямував на їх виплату 57,6 млрд грн. Тобто у квітні виплачено на 0,5 млрд грн менше, ніж у березні.

17 квітня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№9212).

Згідно з документом, на накопичувальну пенсію потрібно буде відраховувати до 10% від заробітку.

Частину коштів вноситиме роботодавець, але без внесків працівника неможливо накопичити достатньо коштів, пояснила міністр соцполітики Оксана Жолнович.

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