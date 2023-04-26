Україна формує коаліцію для повернення українських дітей та покарання усіх причетних – Верещук

Україна формує велику коаліцію з держав, урядів та міжнародних організацій для повернення викрадених з окупованих територій дітей, а також притягнення до відповідальності усіх причетних.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Росіяни пішли набагато далі, ніж нацисти у Другій світовій війні. Вони навіть цього не приховують, вони це фактично зробили своєю політикою, в 921-му указі чітко прописано про табори перевиховання, про те, як будуть створюватися центри усиновлення, про те, що працівники цих центрів можуть брати опіку, а потім усиновлювати. Ці всі злочини вони зафіксували, і в режимі онлайн ми це все бачимо, – сказала вона.

Міністерка зазначила, що коаліція зараз саме розробляє систему відповідальності та покарання осіб, які причетні до депортації українських дітей.

– Це починаючи від основного терориста Путіна і кремлівської верхівки, до автобусника, який вивозив з тимчасово окупованої землі наших діток, до лікаря, яка начебто під егідою санаторного лікування або обстеження відправляє наших дітей і в Сибір, і де вони зараз тільки не знаходяться, – зауважила Верещук.

На сьогодні відомо про те, що Росія депортувала з окупованих територій 4 396 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Щодня надходять нові повідомлення від родичів, які віддали своїх дітей на “оздоровлення”, а потім не можуть повернути.

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