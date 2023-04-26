Українські випускники у 2023 році складатимуть національний мультипредметний тест – як альтернативу ЗНО. Саме за результатами цього тесту абітурієнти вступатимуть до вишів.

У 2023 році НМТ відбудеться в один день, а в межах тесту передбачені два обов’язкові предмети – українська мова та математика.

Вступникам з гуманітарним типом мислення здавати математику буде не легко, адже для того, аби набрати високий бал, потрібно мати зацікавленість до предмета та аналітично мислити.

Якщо вам не подобається вчити математику, після проходження НМТ варто вступити на спеціальність, де вона не знадобиться.

Факти ICTV підготували список актуальних професій 2023, де не потрібно вивчати математику в університеті.

Міжнародні відносини

Це поєднання економічних, правових, політичних та соціальних наук. Міжнародні відносини вважають однією з найпрестижніших спеціальностей, але для вступу також потрібно добре володіти іноземною мовою.

Варто бути готовим до того, що на факультеті міжнародних відносин в блоці загальних предметів ви вивчатимете:

право;

економіку;

статистику;

наука про державу;

демографію тощо.

Тому якщо ви зовсім хочете відійти від математики, варто розглянути інші варіанти.

Журналістика

Ця спеціальність підійде для тих, хто хоче висвітлювати новини та любить ділитися своїми думками з іншими. Тут ви будете вивчати гуманітарні дисципліни, зокрема:

масова комунікація та інформація;

медіаправо;

основи журналістики, журналістська етика, журналістикознавство;

історія української журналістики, історія зарубіжної журналістики;

міжнародна журналістика;

медіабезпека;

проблематика ЗМІ тощо.

Журналістика – професія для гуманітаріїв, оскільки ви зануритесь у світ креативного мислення, написання текстів, знімання сюжетів.

Сценічне/музичне мистецтво та хореографія

Цей напрямок для творчих особистостей. Саме тому обов’язковою умовою вступу є спеціальний конкурс, під час якого треба продемонструвати свої вміння та навички.

Тут ви вивчатимете:

історію становлення розвитку хореографічного мистецтва;

анатомо-фізіологічні механізми будови організму людини відповідно до хореографічної діяльності;

специфічні особливості здійснення професійної діяльності хореографа;

теоретичну спадщину відомих хореографів;

драматичну та балетну режисуру;

основи композиції та імпровізації;

закономірності психічного розвитку творчої особистості на кожному етапі створення музичного та хореографічного твору та багато іншого.

Якщо вас зацікавив цей напрямок освіти, будьте певні, що тут ви точно не будете вивчати математику!

Філологія та лінгвістика

Це доволі схожі між собою напрямки, які ґрунтуються на вивченні мов. Основними предметами для вивчення в університеті тут є українська та іноземна мови, а також історія України.

Це найпопулярніші спеціальності в України, тому здобути освіту лінгвіста або філолога можна в багатьох навчальних закладах.

Під час навчання у виші ви поринете у світ вивчення різних мов та історій, читатимете багато книг та аналізуватимете мовознавство.

Психологія

Це спеціальність підійде тим, хто любить допомагати людям та шукати корінь будь-якої проблеми. Вивчаючи психологію в університеті, ви відвідуватимете дуже цікаві та корисні дисципліни, наприклад:

Вікова та педагогічна психологія.

Гендерна психологія.

Економічна психологія.

Історія психології.

Конфліктологія.

Політична психологія.

Психологічне консультування та багато іншого.

Дизайн

Ця спеціальність підійде для творчих особистостей, які люблять створювати нове, малювати та проєктувати.

Майбутні дизайнери у виші освоять живопис з основами кольорознавства, дизайн-проєктування, композицію та макетування, основи проєктної графіки, історію мистецтва та проєктну графіку.

Якщо ви бажаєте поринути у світ мистецтва різних епох та напрямків та процес дизайнерського проєктування, ця спеціальність точно для вас!

Але зверніть увагу, що під час навчання потрібно буде приділяти час кресленню та графіці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.