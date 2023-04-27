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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Рівень води у Дніпрі зріс на 26 см. Загрози підтоплень немає – КМВА

Повінь у Києві
Фото: УНІАН

Рівень води у Дніпрі в межах Києва зростає, за три дні він піднявся на 26 см, однак аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано.

Про це повідомляють у КМВА.

– Станом на 27 квітня, рівень води річки Дніпро у Києві біля моста Метро становить 9 309 см. Це на 9 см більше, ніж вчора. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий), – ідеться у повідомленні. 

За словами очільника міської адміністрації Сергія Попка, утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Наразі залишаються підтопленими: острови у парку “Муромець”, “Гідропарк”, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Він зазначає, що поки що рівень водопілля не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

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