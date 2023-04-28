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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Україні ловитимуть курців-порушників у кафе: Держспоживслужба відновила перевірки

куріння
Фото: Unsplash

В Україні відновлять перевірки на дотримання антитютюнового законодавства у приміщеннях кафе, ресторанів та пабів.

Про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виданню Українська правда.

З літа 2022 року в Україні діє заборона на куріння пристроїв для нагрівання у всіх місцях, як це раніше діяло з цигарками та електронними сигаретами.

Але ще раніше у березні того ж року уряд наклав заборону на перевірки дотримання антитютюнового законодавства. Нині у Держпродспоживслужбі повідомили, що знову “ловитимуть” курців-порушників у закладах громадського харчування.

У Держспоживслужбі зазначили, що попри відсутність контролю з боку уряду, абсолютна більшість кафе, барів та ресторанів дотримувалася законодавства.

— Проте частина недобросовісних суб’єктів господарювання скористалися послабленнями та ціною здоровʼя працівників і відвідувачів з порушенням закону організували куріння (переважно кальяну) в приміщеннях закладів ресторанного господарства, – кажуть у Держпродспоживслужбі.

У квітні 2023 року набув чинності наказ МОЗ, який визначає перелік підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду в сфері антитютюнового законодавства.

Такими підставами є: самостійне звернення суб’єкта господарювання, доручення прем’єр-міністра України та звернення фізичної особи.

З 11 липня 2022 року набули чинності нові норми антитютюнового Закону 1978-ІХ. За ними куріння сигарет для нагрівання у визначених законом громадських місцях заборонене нарівні з сигаретами, кальянами та е-сигаретами (їх заборонили ще з 2012 року).

Джерело: Українська правда
Держпродспоживслужба, Кабмін, Куріння
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