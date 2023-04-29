Після звільнення Криму і Донбасу буде необхідна лагідна українізація – Мінкульт

Після звільнення тимчасово окупованих Криму, частин Донецької та Луганської областей у цих регіонах буде необхідно проведення лагідної українізації.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у коментарі українським журналістам. На його думку, українізація частково відбулася без втручання держави – після повномасштабного вторгнення РФ.

– Понад 20% населення, а це величезна кількість, перейшла на спілкування українською мовою в побуті, добровільно, без будь-якої лагідної чи нелагідної українізації. Українізація культурного продукту відбулася моментально. Всі театри, які мали у своїх назвах російське, відмовилися від цих назв. Я думаю, це природний процес, – зазначив він.

На думку міністра культури, зовсім інша історія відбуватиметься на територіях, які перебували під російським контролем з 2014 року.

– Наприклад, ми нещодавно спілкувалися щодо Криму, які кроки потрібно робити. Очевидно, там буде потрібна лагідна українізація. Крим в окупації вже майже 10 років, а також частина Донецької та Луганської області. Це потребуватиме делікатнішого поступу, щоб українізація там відбулася, – стверджує Ткаченко.

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