Х-555 (крилата ракета) – технічні характеристики та радіус дії

Ворог продовжує атакувати Україну високоточною зброєю – 28 квітня 2023 року Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України.

Попередньо монтіорингові чаті повідомили про пуски по мирним містам радянської ракети Х-555.

Що відомо про російські ракети Х-555 та які їх технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

Ракета Х-555: історія та розробка

Ракета Х-555 – це одна з модифікацій радянської стратегічної авіаційної крилатої ракети Х-55.

Х-55 призначена для ударів по важливих наземних цілях. Х-55 розробили в конструкторському бюро Радуга під керівництвом генерального конструктора Ігоря Селезньова.

До речі, виготовляло Х-55 і Харківське авіапромислове об’єднання. Станом на 1991 рік Україна володіла близько 1 тис. ракет Х-55.

Проте ядерні боєголовки передали РФ у межах ядерного роззброєння за умовами Будапештського меморандуму.

Ракети залишилися на складах до 1999 року, але після підписання угоди про передачу Росії стратегічних бомбардувальників і крилатих ракет (щоб погасити заборгованість Нафтогазу) Москва отримала 580 ракет Х-55 та Х-55СМ.

Одразу після прийняття на озброєння Х-55, у Росії почали розробляти її модернізацію Х-55СМ зі збільшеною дальністю. Саме на основі Х-55СМ з початку 90-х створювалась Х-555.

Оскільки використання базової ракети Х-55 на війні з Україною є неможливим, РФ застосовує без’ядерну модифікацію Х-555.

Х-555 — крилата ракета з неядерною бойовою частиною. Ця модифікація відрізняється важчою бойовою частиною, а також має додаткові крильця, щоб це збалансувати.

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Розробка цієї ракети тривала до середини 2000-х років, на озброєння її прийняли лише у 2010 році.

Особливості Х-555

Ракета Х-555 значно важча за Х-55, оскільки ефективна для такої зброї фугасна або касетна бойова частина значно важча за ядерний боєприпас.

Саме тому Х-555 має більшу вагу та розміри, проте володіє меншою дальністю – до 250 км. Водночас маса бойової частини становить від 200 до 400 кг.

Також у Х-555 закладена інша система наведення. До інерційної навігації додалась повноцінна система Tercom з радіо- і оптичним каналом, а також супутникова навігація.

Крім того, система наведення у Х-555 є більш точною, ніж у її попередників.

Оскільки Х-555 є ракетою повітряного базування, її носіями є літаки стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.

Ракети Х-555 росіяни застосовували і в Сирії у 2015 році. Зокрема 17 листопада 2015 року було застосовано Х-555 бомбардувальниками Ту-95МС по провінціях Ідліб та Алеппо на північному заході Сирії.

Технічні характеристики Х-555

Ракета має наступні характеристики:

Довжина – 6,04 м.

6,04 м. Розмах крил – 3,1 м.

3,1 м. Стартова вага – 1 500 кг.

1 500 кг. Маса бойової частини – 200-410 кг.

200-410 кг. Дальність польоту – 2 000 – 2 500 км.

2 000 – 2 500 км. Швидкість – до 830 км / год.

до 830 км / год. Запускається – Ту-95, Ту-160.

Ту-95, Ту-160. Висота – 40-110 м.

Точність – 100 м.

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