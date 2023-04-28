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Суспільство
Наталя Жуковська, журналістка Факти ICTV

Як довго можна перебувати у Польщі з біометричним паспортом

Український паспорт
Фото: Depositphotos

За даними ООН, через повномасштабну війну в Україні понад 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон. Більшість поїхали до країн Євросоюзу, з якими Україна має безвіз, зокрема до Польщі.

Проте у людей часто виникають питання – чи мають вони право перебувати в країні лише з біометричним паспортом, чи можуть поїхати на Батьківщину, а потім знову повернутися до Польщі, якщо термін безвізу вичерпався?

Факти ICTV дізнавалися, що робити українцям у Польщі, якщо 90 днів безвізу вже закінчились.

Як довго можна перебувати у Польщі з біометричним паспортом

З 2017 року українцям не потрібно мати візу для в’їзду до Шенгенської зони. Утім, безвізовий режим дозволяє перебувати в країнах ЄС лише 90 днів упродовж 180 днів.

Тобто від дня перетину кордону необхідно відрахувати 180 днів назад і подивитися, чи були ви в країнах ЄС понад 90 днів за цей період без наявності посвідки на проживання.

Якщо термін перевищено, ви не маєте права перебувати в Шенгенській зоні без відповідного дозволу.  

90 днів безвізу закінчились: що робити

Варто зазначити, що торік у березні було ухвалено директиву, яка знімає обмеження на термін перебування у ЄС, яке дає безвіз.

Згідно з постановою від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку з російською агресією, українці, які в’їхали на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року в рамках безвізового режиму, можуть легально перебувати на території країни впродовж 18 місяців від 24 лютого 2022 року.

Зверніть увагу, що постанова передбачає також присвоєння номера PESEL громадянам України, адже це дозволяє реалізувати низку державних послуг. Наявність PESEL не обмежує можливості перетину кордону.

Відповідно, маючи PESEL, ви отримуєте дозвіл на тимчасове проживання в країні, так званий статус тимчасового прихистку.   

Якщо ж ви не плануєте оформлювати статус тимчасового захисту в одній з країн ЄС, то є ще один варіант – після 90 днів поїхати до країн, які надають додаткові дні до європейського безвізу. Наразі таку можливість надають Хорватія, Болгарія, Кіпр та Румунія.

Тобто ви можете перебувати у цих країнах ще 90 днів з туристичною метою.

На скільки днів можна поїхати до України, маючи статус тимчасового прихистку

Виїзд українців з території Польщі на термін понад один місяць позбавляє права перебування у країні за статусом тимчасового прихистку.

Водночас виїзди на менший проміжок часу до уваги не беруться, попри їх кількість чи тривалість.

Якщо ж українці їдуть до Польщі не через війну, а їхній в’їзд має ознаки регулярного прикордонного руху, такі особи підлягають прикордонному контролю на принципах, визначених у Шенгенському кодексі про кордони. Тобто наявність біометричного паспорта та дотримання коридору перебування до 90 днів упродовж 180 днів.

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Безвіз, Польща, Українці
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