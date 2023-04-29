Державі-терористу РФ вдалося б забрати значно більше життів, якби сьогодні Повітряні сили ЗСУ не змогли б збити більшість російських ракет через нестачу озброєння. І це знову доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками 429-го дня війни, коментуючи наслідки ракетних ударів РФ по житлових будинках в Умані та Дніпрі.

– Протиповітряна оборона, сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО. Артилерія, бронетехніка. Все, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам і селам як у тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які поки що, на жаль, на окупованій території. Тимчасово. Нікого не можемо залишити під владою російського зла, – зазначив глава держави.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ракетного терору РФ. Станом на цю мить в Умані відомо про 23 загиблих, серед них четверо дітей, а у Дніпрі – загинули дві українки, серед яких дитина 2020 року народження.

Зеленський окреслив партнерам, які перспективи нині є на полі бою та якої подальшої допомоги Україна потребує, щоб пройти весь цей необхідний шлях.

Водночас він поінформував про те, що робить Україна для реалізації формули миру, зокрема, щодо пункту про притягнення до відповідальності винних в агресії.

– Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже. Треба знайти нормальний, в європейському дусі, конструктивний вихід із цієї непростої ситуації. Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом.

Сьогодні відбулася знакова подія для України – перша велика інвестиція в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Обсяг інвестиції – $250 млн доларів, однак це лише старт відповідного пакету, наголосив глава держави.

– Саме зараз, коли ми ще боремось із російським терором, великий світовий бізнес не лише вірить у нашу перемогу, а й підтверджує цю віру своїми багатомільйонними інвестиціями, конкретикою. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую народу України! Слава Україні, – наголосив президент Зеленський.

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