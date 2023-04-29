Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю: Зеленський про ракетні удари РФ по Умані та Дніпру

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Державі-терористу РФ вдалося б забрати значно більше життів, якби сьогодні Повітряні сили ЗСУ не змогли б збити більшість російських ракет через нестачу озброєння. І це знову доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками 429-го дня війни, коментуючи наслідки ракетних ударів РФ по житлових будинках в Умані та Дніпрі.

– Протиповітряна оборона, сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО. Артилерія, бронетехніка. Все, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам і селам як у тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які поки що, на жаль, на окупованій території. Тимчасово. Нікого не можемо залишити під владою російського зла, – зазначив глава держави.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ракетного терору РФ. Станом на цю мить в Умані відомо про 23 загиблих, серед них четверо дітей, а у Дніпрі – загинули дві українки, серед яких дитина 2020 року народження.

Зеленський окреслив партнерам, які перспективи нині є на полі бою та якої подальшої допомоги Україна потребує, щоб пройти весь цей необхідний шлях.

Водночас він поінформував про те, що робить Україна для реалізації формули миру, зокрема, щодо пункту про притягнення до відповідальності винних в агресії.

– Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже. Треба знайти нормальний, в європейському дусі, конструктивний вихід із цієї непростої ситуації. Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом.

Сьогодні відбулася знакова подія для України – перша велика інвестиція в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Обсяг інвестиції – $250 млн доларів, однак це лише старт відповідного пакету, наголосив глава держави.

– Саме зараз, коли ми ще боремось із російським терором, великий світовий бізнес не лише вірить у нашу перемогу, а й підтверджує цю віру своїми багатомільйонними інвестиціями, конкретикою. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую народу України! Слава Україні, – наголосив президент Зеленський.

Читайте також
США мають ухвалити перше рішення щодо передачі Україні F-16, щоб почався процес – Кулеба
Дмитро Кулеба

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дніпро, Ракетні удари Росії, Умань
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вдарила по лікарні в Білозерці: одна людина загинула, ще троє поранених
російські військові
Розбудила вівчарка, яку на ніч пустили в будинок: собака врятував подружжя з Дніпра
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю: Зеленський про ракетні удари РФ по Умані та Дніпру
Під Кремінною загинув український журналіст Олександр Бондаренко
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю: Зеленський про ракетні удари РФ по Умані та Дніпру
Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації визнав, що РФ розпалює ненависть до українців
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю: Зеленський про ракетні удари РФ по Умані та Дніпру
Після звільнення Криму і Донбасу буде необхідна лагідна українізація – Мінкульт
Олександр Ткаченко
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь