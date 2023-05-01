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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Коли закінчиться навчальний рік 2023 і діти підуть на канікули

Школа
Фото: Unsplash

Зазвичай в Україні навчання розпочинається 1 вересня, а закінчується наприкінці травня наступного року. Однак через повномасштабну війну країна зазнала значних пошкоджень критичної інфраструктури.

Це призвело до проблем з опаленням та електропостачанням. Відтак суттєво змінився і навчальний процес. Коли закінчиться навчальний рік 2023 – читайте в матеріалі.

Коли закінчиться навчальний рік 2023: дати

У Законі України Про повну загальну середню освіту (в частині третій статті 10)  вказано, що навчальний рік має тривати не менше від 175 навчальних днів.

Та в умовах воєнного стану дія цього положення зупиняється. Тривалість навчального року, дата його початку або закінчення під час воєнного стану тепер визначаються Кабінетом міністрів України.

А постановою Кабміну України визначено тривалість навчального року під час дії правового режиму воєнного стану. Таким чином, навчальний рік 2022-2023 закінчиться 30 червня 2023 року.

Це стосується абітурієнтів (випускників 11 класів). Для них навчальний рік спливає саме 30 червня. Для інших класів він закінчується наприкінці весни, у травні. Тобто вони проходять 155 днів навчання.

Важливо, що дати канікул в українських школах можуть зміщуватися. Кожна школа може встановлювати їх самостійно, зважаючи на безпеку в регіоні.

Важливо, аби тривалість відпочинку учнів, без врахування літніх канікул, не перевищувала 30 днів. А влітку діти повинні відпочивати не менше двох місяців.

Згідно з класичним календарем МОН, літні канікули у школах, ліцеях та коледжах України мають початися 25 травня. У приватних школах календар доволі часто відрізняється від стандартного.

Коли канікули у школах України 2023

  • весняні (Великодні) – з 27 березня до 2 квітня 2023;
  • літні – з 25 травня.
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Коли закінчиться навчальний рік 2023 і діти підуть на канікули

Канікули, Школа
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