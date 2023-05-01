На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім

У Миколаївській області закриють доступ до пляжів Чорного моря і лісів через мінну небезпеку.

Про це під час брифінгу повідомив очільник ОВА Віталій Кім. – Ліси, які були на лінії зіткнення в активних бойових діях, будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку. Території, які не були під окупацією і де не було обстрілів, будуть дозволені для відпочинку. У нас багато таких. Через загрозу, через замінування військові не дадуть використовувати Чорне море в курортний сезон, і я з ними повністю погоджуюсь, – сказав він.

За словами Кіма, деякі внутрішні водойми в області будуть доступними для відпочинку.

Крім цього, зараз опрацьовують локації, які можна буде використовувати для фізичної та психологічної реабілітації і які зможуть відвідувати жителі сусідніх областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 432-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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