Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім

Віталій Кім

У Миколаївській області закриють доступ до пляжів Чорного моря і лісів через мінну небезпеку.

Про це під час брифінгу повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

– Ліси, які були на лінії зіткнення в активних бойових діях, будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку. Території, які не були під окупацією і де не було обстрілів, будуть дозволені для відпочинку. У нас багато таких. Через загрозу, через замінування військові не дадуть використовувати Чорне море в курортний сезон, і я з ними повністю погоджуюсь, – сказав він.

За словами Кіма, деякі внутрішні водойми в області будуть доступними для відпочинку.

Крім цього, зараз опрацьовують локації, які можна буде використовувати для фізичної та психологічної реабілітації і які зможуть відвідувати жителі сусідніх областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 432-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте також
У Чорному морі РФ збільшила кількість ракетоносіїв – ОК Південь
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім

Війна в Україні, Віталій Кім, Миколаївська область, Російська агресія, Чорне море
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дуже гучно: у тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
Верещук закликала українців виїжджати з ТОТ і відмовлятися від паспортів РФ
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
Почали маневрувати: Гуменюк про дії кораблів РФ після вибухів у Севастополі
Наталя Гуменюк
В ПАР пропонують Путіну не їхати на саміт BRICS, щоб уникнути арешту – ЗМІ
Путін і президент ПАР Сиріл Рамафоса
Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (01.05.2023)
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (01.05.2023)
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (01.05.2023)
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь