На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
У Миколаївській області закриють доступ до пляжів Чорного моря і лісів через мінну небезпеку.
Про це під час брифінгу повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
– Ліси, які були на лінії зіткнення в активних бойових діях, будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку. Території, які не були під окупацією і де не було обстрілів, будуть дозволені для відпочинку. У нас багато таких. Через загрозу, через замінування військові не дадуть використовувати Чорне море в курортний сезон, і я з ними повністю погоджуюсь, – сказав він.
За словами Кіма, деякі внутрішні водойми в області будуть доступними для відпочинку.
Крім цього, зараз опрацьовують локації, які можна буде використовувати для фізичної та психологічної реабілітації і які зможуть відвідувати жителі сусідніх областей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 432-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.