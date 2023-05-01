Смерть рідної людини – велике горе й потрясіння для будь-якої родини. Проте навіть у такий складний період важливо зберігати тверезий розум і потурбуватися про документальне оформлення спадщини.

Факти ICTV дізнавалися, як оформити спадщину в Україну під час дії воєнного стану та що для цього знадобиться, які зміни відбулись у процедурі за час повномасштабної війни та що робити українцям, яким потрібно вступати у спадщину на тимчасово окупованих територіях.

Процедура оформлення спадщини під час війни – зміни та терміни для подання заяви

Керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько зазначає, що під час дії воєнного стану в Україні дійсно відбулися певні зміни у законодавстві щодо питання оформлення спадку.

За загальним правилом, строк прийняття спадщини становить 6 місяців із дня її відкриття. Це питання врегульоване ст. 1270 Цивільного кодексу України.

Проте з урахуванням вищезгаданих змін, перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини (п. 3 Постанови КМУ № 164).

– Що це означає для спадкоємця? Якщо до дати набрання чинності змінами (тобто до 6 березня 2022 року) строк спадкування у 6 місяців не сплинув, то до нього додаються ще 4 місяці, відповідно, в сумі строк становить 10 місяців. Якщо строк сплив у період із 24 лютого до 6 березня 2022 року, то діє стара норма (тобто 6 місяців), – додає експерт.

Якщо ви з поважних причин пропустили термін прийняття спадщини, то маєте право звернутися до суду з позовом про встановлення додаткового строку для подання заяви.

Ще одна зміна стосується місця відкриття спадщини. Якщо раніше заява про прийняття спадку подавалася нотаріусу за місцем відкриття спадщини, то в умовах воєнного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника у будь-якого нотаріуса України, незалежно від місця відкриття спадщини.

– За ст. 1221 Цивільного кодексу місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. У випадку, коли така інформація була відсутня, місцем відкриття спадщини вважалося місцеперебування нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцеперебування основної частини рухомого майна.

Відповідно, якщо людина вимушено покинула своє місце постійного проживання або воно окуповане, то спадкоємець може звернутися до будь-якого нотаріуса України.

Крім того, в умовах воєнного стану, у разі відсутності доступу до Спадкового реєстру, нотаріус заводить спадкову справу без його використання та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору та заповіту протягом п’яти робочих днів із дня відновлення доступу.

Як оформити спадщину під час війни 2023

Спадкоємцями можуть бути:

фізичні особи за заповітом;

фізичні особи за законом;

діти спадкоємця, які народилися після його смерті та відкриття спадщини (ст. 1222 Цивільного кодексу).

А спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.

Якщо ви плануєте реалізувати своє право на спадкування, вам необхідно:

Отримати свідоцтво про смерть спадкодавця – це можна зробити у будь-якому органі ДРАЦС на підконтрольній території України.

– це можна зробити у будь-якому органі ДРАЦС на підконтрольній території України. Подати заяву про прийняття спадщини до нотаріуса.

до нотаріуса. Після цього нотаріус відкриває спадкову справу та надає вам перелік необхідних документів (свідоцтво про прийняття спадщини).

Зверніть увагу, що спадкоємець може звернутися до нотаріуса (державного чи приватного) в будь-якому населеному пункті на підконтрольній території України.

Для цього радимо скористатися Реєстром нотаріусів, які працюють під час війни.

– Якщо українець залишив країну та перебуває за кордоном, то за ст. 38 Закону України Про нотаріат нотаріальні дії можуть здійснити консульські установи та дипломатичні представництва України. До них потрібно звернутися із заявою. Інший варіант – за попередньою домовленістю направити заяву поштою в будь-який український нотаріус. Але заява повинна бути завірена нотаріусом країни перебування, – радить Ігор Ясько.

Памʼятайте, що за ст. 1241 Цивільного кодексу малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, а також непрацездатна вдова (вдівець) і непрацездатні батьки мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Які документи необхідно зібрати, щоби вступити у спадок 2023

До заяви нотаріусу спадкоємець повинен додати:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв’язки зі спадкодавцем (свідоцтво про народження/шлюб);

заповіт (за наявності);

паспорт і РНОКПП (ідентифікаційний код) спадкоємця/спадкоємців;

оригінали документів на спадкове майно.

Хто має право посвідчувати заповіти 2023

З урахуванням змін, у 2023 році заповіт можуть посвідчити:

уповноважені особи органу місцевого самоврядування;

командири (начальники) військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів;

головний лікар, його заступники з медичної частини або черговий лікар закладів охорони здоров’я.

При оформленні спадщини за заповітом нотаріус має надати правову оцінку документа, перевірити його реєстрацію у Спадковому реєстрі та чинність на момент смерті заповідача.

Якщо заповіт не відповідає вимогам законодавства, нотаріус може відмовити його приймати. У разі визнання заповіту недійсним, спадкування відбувається за законом.

Як оформити спадщину українцям, які вступають у спадок на ТОТ

– Річ у тім, що будь-які органи, їхні посадові та службові особи, а також діяльність таких органів на тимчасово окупованих територіях вважаються незаконною. Тому будь-який акт (рішення, документ) таких органів є недійсним і не створює правових наслідків, окрім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ, – каже Ясько.

За заявою громадян України, які проживають на ТОТ або переселилися з цих територій, державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів, їхнє поновлення та анулювання здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника.

У випадку смерті особи на тимчасово окупованій території України, що підтверджується документами, виданими незаконними органами чи особами, спадкоємцю спочатку варто встановити факт смерті на такій території.

Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою за місцем проживання (перебування) заявника до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до суду на підконтрольній території України.

– На підставі рішення суду у справі про встановлення зазначеного факту відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає заявнику свідоцтво про смерть особи встановленого зразка, – каже експерт.

За ст. 111 Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є ТОТ, то місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення спадкоємців щодо спадкового майна.

– Якщо нерухоме майно або основна його частина (у разі відсутності нерухомого майна) розміщується на тимчасово окупованій території, місцем відкриття спадщини також стане місце подання спадкоємцем першої заяви про прийняття спадщини, – додає експерт.

Крім того, вчинення нотаріальних дій щодо спадкових справ, які були зареєстровані у Спадковому реєстрі до початку тимчасової окупації, але не закінчені, здійснюється будь-яким нотаріусом на підконтрольній Україні території за зверненням спадкоємця.

Тобто українці особисто повинні виїхати на підконтрольну територію, щоб вчинити нотаріальну дію відповідно до українського законодавства, або зробити це через уповноваженого представника. Або можна подати заяву про встановлення факту смерті через електронний суд.

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