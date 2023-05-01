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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Києві проблеми із водопостачанням на лівому березі: що відомо

кран вода
Фото: Pixabay

У Києві на каналізаційній насосній станції Позняки пошкоджено електричне обладнання, тому на лівому березі спостерігається пониження тиску води у споживачів.

Про це повідомляє міська держадміністрація.

Насосна станція не працює, у зв’язку із чим ухвалено рішення понизити тиск у водопровідній мережі на лівому березі.

Як інформує Київводоканал, орієнтовний час ліквідації пошкодження – доба.

Джерело: КМДА
Київ, Київводоканал, Холодна вода
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