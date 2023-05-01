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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Загальна мобілізація 2023: коли закінчиться в Україні

Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Фото: Depositphotos

3 березня 2022 року був затверджений указ президента Володимира Зеленського про запровадження воєнного стану. Того ж дня в Україні оголосили загальну мобілізацію.

Загальна мобілізація була запроваджена на 90 днів, проте відтоді її кілька разів було продовжено.

До якого числа продовжена загальна мобілізація в Україні 2023 ‒ далі у нашому матеріалі.

Загальна мобілізація 2023 дата

Із початком повномасштабної війни воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово:

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

Наразі загальна мобілізація в Україні триває до 20 травня 2023 року. Таке рішення підтримав парламент. “За” проголосували 344 депутатів.

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Що передбачає загальна мобілізація в Україні

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Мобілізація проводиться протягом 90 днів після її оголошення. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

Після її оголошення в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов’язаних до ЗСУ на військову службу.

За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України.

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