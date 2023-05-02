Випускний вечір – вагома подія в житті кожного школяра. Шкільні роки залишилися позаду, а перед випускниками відкриваються двері в доросле та самостійне життя.

Навіть під час дії воєнного стану, випускників та їхніх батьків непокоїть питання, чи будуть проводити випускні у 2023 році та як відбуватиметься випуск зі школи в умовах війни.

Чи будуть випускні у школах у 2023 році, читайте в матеріалі.

Випускні вечори в українських школах 2023: чи будуть проводити

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі телемарафону зазначив, що у 2023 році навчальні заклади будуть самостійно вирішувати, чи дозволяти проведення випускних вечорів. Про це він повідомив 1 травня 2023 року.

Вітренко також додав, що зараз в Україні працюють понад 12 тис. шкіл. І в різних областях ситуація дуже різна, тому Міносвіти рекомендує приймати рішення щодо проведення випускних на місцях.

Водночас він додав, що, найімовірніше, на тих територіях, де навчання проходило онлайн, випускних не буде, щоб не наражати на небезпеку дітей, батьків та вчителів.

– Ми впевнені, що великі святкування у воєнний час є недоречними, але і дитинство у дітей забирати не треба, – зазначив Андрій Вітренко.

Міністерство рекомендує воєнним адміністраціям та школам враховувати безпекову ситуацію та організовувати урочистості відповідно до вимог воєнного стану.

Відповідно, адміністрація та вчителі навчального закладу будуть самостійно вирішувати, чи проводити випускний у конкретній школі.

Коли школярі підуть на літні канікули 2023

Навчальний процес у 2023 році для київських школярів триватиме до 30 червня. Відповідну рекомендацію отримали директори шкіл у Києві.

Проте остаточні рішення щодо дат початку, закінчення канікул і навчання ухвалює кожна школа окремо.

Крім того, постановою Кабміну України визначено тривалість навчального року під час дії правового режиму воєнного стану. Таким чином, навчальний рік 2022-2023 по всій території Україні має закінчитися 30 червня 2023 року.

Це стосується випускників 11 класів. Для них навчальний рік спливає саме 30 червня. Для інших класів він закінчується наприкінці весни, у травні.

Але дати канікул в українських школах не затверджені, оскільки кожна школа може встановлювати їх самостійно, зважаючи на ситуацію з безпекою в регіоні.

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