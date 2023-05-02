Верховна Рада України підтримала законопроєкт про розміщення в Києві Національного військового меморіального кладовища.

За відповідний законопроєкт № 9240 проголосували в цілому 322 народні депутати.

Парламент дозволив розмістити військове меморіальне кладовище на Броварському проспекті в Дніпровському районі Києва (лівобережна частина столиці).

Під ці цілі передадуть ділянки державної, комунальної власності на проспекті, без розроблення містобудівної документації. Передбачено можливість вилучення лісових угідь для кладовища без відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Крім того, кладовище проєктуватимуть без обмежень забудови земельних ділянок і містобудівних умов.

На Національному військовому меморіальному кладовищі зможуть перепоховати Героїв України, яким присвоєно це звання, починаючи з 2014 року. Крім того, передбачено перепоховання видатних борців за незалежність України у ХХ столітті (за рішенням та у порядку, визначеному Кабінетом міністрів).

Утримання в належному стані та охорону кладовища здійснюватимуть за рахунок коштів державного бюджету.

Як зазначено в пояснювальній записці, Кабінет міністрів спільно з Міністерством у справах ветеранів напрацювали план-графік створення меморіального кладовища “з метою належного вшанування пам’яті військовослужбовців, захисників, захисниць, які віддали своє життя заради незалежності України”.

Нещодавно Київрада відвела землю та фактично розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища. За словами мера столиці Віталія Кличка, його загальна площа сягне майже 100 гектарів.

Джерело: Telegram Ярослава Железняка

Джерело : Верховна Рада

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