МАУП — №1 в рейтингу Scopus серед приватних ВНЗ

Міжрегіональну Академію управління персоналом визнано найкращим закладом вищої освіти серед всіх українських недержавних університетів, за оцінкою освітнього рейтингу Scopus.

Високий професіоналізм викладацького складу та науково-технічна база Академії дозволяють МАУП вже котрий рік займати провідні позиції в рейтингу Scopus, згідно з яким МАУП знову посів перше місце серед приватних ЗВО України у 2023 році.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тис. наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. До цієї бази також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань.

У рейтинговій таблиці українські ЗВО ранговані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій та кількості їх цитувань.

Вихованці МАУП отримують високий рівень знань і необхідні умови для успішного початку своєї професійної кар’єри, а випускники Академії високо цінуються роботодавцями.

Наводимо кілька поважних причин вибрати саме Міжрегіональну Академію управління персоналом для здобуття вищої освіти.

Якість освіти, яку цінують знаменитості

Серед випускників МАУП — політики Володимир Гройсман та Ельбрус Тедеєв, зірки спорту Василь Вірастюк, Ірина Мерлені та Жан Беленюк, відомий співак Дмитро Монатік.

Хотіли б здобути освіту на рівні, який оцінили й вони? Тоді вам — до МАУП.

Найбільший недержавний економіко-гуманітарний заклад вищої освіти в Україні

Ми навчаємо студентів із 39 країн світу за 22 спеціальностями та 115 спеціалізаціями! Вибір інтересів для абітурієнтів величезний: IT та інтернет-маркетинг, політологія, психологія чи право, перспективні інші напрямки.

Вступайте онлайн, навчайтеся за зручною для себе формою

Навчання в Академії проводиться за денною, денно-заочною, заочною та дистанційною формами. Заочна та дистанційна форми навчання — чудова можливість поєднувати освіту з роботою та особистими справами.

Крім того, в МАУП успішно реалізовано можливість вступу онлайн. Ставайте студентом, не витрачаючи часу на дорогу і черги, уникаючи будь-якого стовпотворіння, з будь-якого міста України. Детальніше за посиланням.

Денно-дистанційна форма навчання

Дві екзаменаційно-залікові сесії на рік плюс дистанційні заняття по два дні на тиждень у міжсесійний період — це інноваційна форма навчання від МАУП, що дозволяє поєднувати здобуття освіти з роботою, волонтерством чи особистим життям.

Гнучкий і зручний варіант, щоб планувати своє майбутнє та ще й отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Детальніше за посиланням.

Вища освіта доступна і без ЗНО/НМТ також

МАУП прагне зробити вищу освіту доступною кожному, тож придивіться і до міжнародних освітніх програм, приєднатися до яких можна без сертифіката ЗНО. Більше інформації за посиланням.

Диплом польського університету дистанційно в Україні

Окрім цього, Академія надає унікальну можливість отримати в Україні польський диплом державного зразка. Як саме? Спільно з Вищою Школою Внутрішньої Безпеки (Лодзь, Польща) МАУП надає студентам польсько-української програми спільного навчання можливість навчатися дистанційно та отримати диплом, що визнається як в Україні, так і країнах ЄС.

Детальніше про програму читайте за посиланням.

Ми дбаємо про майбутнє наших випускників

І для студентів, і для випускників Академія проводить ярмарки вакансій та курси профорієнтації, тож знайти цікаву та прибуткову роботу з дипломом державного зразка ви зможете без труднощів.

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