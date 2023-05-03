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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Правоохоронцям дозволять збивати безпілотники, а власників зобов’яжуть їх реєструвати

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Верховна Рада планує надати Національній поліції, Національній гвардії, Прикордонслужбі та СБУ право збивати БпЛА в разі порушення ними повітряного простору України.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Він зазначив, що ухвалення відповідного урядового законопроєкту №8185 підтримали 239 народних депутатів на пленарному засіданні 3 травня. 

– Метою законопроєкту є врегулювання питань застосування безпілотних повітряних суден у правоохоронній діяльності та протидії їх незаконному використанню, – йдеться у повідомленні. 

Відповідно до законопроєкту, планується розширити повноваження Нацгвардії, Нацполіції, Прикордонслужбі та СБУ щодо застосування ними спеціальних засобів та пристроїв для перехоплення сигналів дистанційного керування безпілотниками, пошкодження або знищення їх під час порушення повітряного простору України під час охорони державного кордону, критично важливих об’єктів інфраструктури й важливих державних об’єктів, у спеціальних зонах з особливим режимом.

– Рада має намір надати право СБУ, Нацполіції використовувати повітряні судна, зокрема безпілотні, транспортні засоби, що рухаються по поверхні води або під нею, а також дистанційно керовані. При цьому безпілотники, що мають сертифікат, підлягатимуть реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, – зазначається у повідомленні. 

Крім того, законопроєкт передбачає заборону на здійснення польотів БпЛА над прикордонною смугою, за винятком випадків, визначених Кабміном, пунктами пропуску (пунктами контролю) через держкордон і контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби.

Для досягнення зазначеної мети в законопроєкті пропонується внести зміни до Повітряного кодексу України та законів Про державний кордон України, Про Службу безпеки України, Про особливості забезпечення громадського порядку і громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, Про Національну гвардію України, Про Національну поліцію, Про електронні комунікації.

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Безпілотники, Верховна Рада, Держприкордонслужба, Нацгвардія, Нацполіція, СБУ, Ярослав Железняк
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