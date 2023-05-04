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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Що передбачає законопроєкт №8009 та коли набирає чинності

Українські військові, війна в Україні, військовослужбовці
Фото: Getty Images

3 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8009, який надає нову підставу для звільнення військовослужбовців зі служби після мобілізації.

Що передбачає законопроєкт №8009 та коли він набуває чинності, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Законопроєкт №8009: що передбачає

Відомо, що під час дії воєнного стану існує обмежена кількість підстав для звільнення зі служби військових. Загалом звільнення можливе або наказом про демобілізацію Президента або у разі закінчення воєнного стану.

Проте документ проєкту №8009 передбачає внесення змін до ст. 26 закону Про військовий обов’язок і військову службу. За ухвалення відповідного законопроєкту №8009 проголосував 291 народний депутат на пленарному засіданні.

Ухвалення документа дає змогу військовим, що служать за контрактом, а також мобілізованим, звільнятися зі служби у разі, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти в період дії воєнного стану в Україні.

– Йдеться про випадки, коли близькі родичі військовослужбовців загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, – пояснив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Відповідно, право на звільнення отримають військовослужбовці, які призвані за мобілізацією або проходять військову службу за призовом, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.

Близькими родичами вважаються:

  • чоловік;
  • дружина;
  • син;
  • донька;
  • батько;
  • мати;
  • дід;
  • бабуся.

А також рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Коли законопроєкт №8009 набуває чинності

Законопроєкт вже вважається ухваленим, його підтримав 291 депутат. Станом на 4 травня 2023 проєкту готується на підпис.

Відповідно, далі за процедурою закон має підписати Президент України. Документ набуває чинності з дня наступного за днем його опублікування.

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Що передбачає законопроєкт №8009 та коли набирає чинності

Війна в Україні, військовослужбовці, Законопроект, звільнення
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