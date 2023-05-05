Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку: в НБУ оприлюднили прогноз

Основним чинником зростання інфляції в Україні буде потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їхнього економічно обґрунтованого рівня.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за квітень 2023 року.

– На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатимуть насамперед урядові рішення з приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв’язку із потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі, – йдеться в огляді.

Очікується, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме упродовж декількох років, а також супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки.

Прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів в поточному році.

– Натомість припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише в наступному році. Це, разом із подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів, спричинить зростання внеску адміністративної інфляції в ІСЦ у 2024-2025 роках, – йдеться у звіті.

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