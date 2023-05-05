У Києві продовжили прийом до 5-х класів: до якої дати слід подати документи

У Києві прийом документів до 5-х класів цього року вирішили продовжити на пів місяця. Він триватиме до 16 червня включно.

Про це поінформували в Київській міській держадміністрації.

Як пояснили в КМДА, уроки в школах столиці триватимуть до 16 червня через особливості навчання під час війни та подовжені зимові канікули. Тож і прийом документів вирішили продовжити до цієї ж дати.

– У 2022-2023 навчальному році уроки в закладах загальної середньої освіти Києва триватимуть до 16 червня. Це обумовлено подовженими зимовими канікулами та особливостями освітнього процесу в умовах воєнного стану. Саме тому закладам освіти рекомендовано продовжити прийом документів до 5-х класів ще на пів місяця, – наголосила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян.

Столична влада запропонувала провести конкурсний відбір до 5-х класів в один день, а саме 22 червня. Якщо на цей день припаде національне мультипредметне тестування (НМТ) для випускників, то відбір перенесуть на 23 червня.

Конкурсні випробування до новостворених 5-х класів проводитимуть, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищить кількість вільних місць.

У КМДА нагадали, що керівники шкіл повинні створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу як під час проведення конкурсу до 5-х класів, так і під час зарахування учнів.

Як відомо, перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися 2027 року. Він запланований у межах реформи Нової української школи.

Тим часом міністр освіти і науки України Оксен Лісовий закликав обговорити можливе скорочення кількості предметів у школах. За його словами, українським дітям складно освоювати нинішню програму, особливо в умовах повномасштабної війни. Лісовий уточнив, що Міністерство освіти та науки не розглядає відмову від української мови та літератури в навчальній програмі, а також від історії України.

Джерело : КМДА

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