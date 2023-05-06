Треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв: Маляр про плани ворога

Ворог не змінив своїх загарбницьких планів, які стосуються України. Мета російських військ залишається такою ж – завоювати всю Україну.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи відео та текстові заяви ворожих ватажків про плани щодо України.

– Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їхні плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани щодо України. Їхня мета – завоювати всю Україну, – стверджує Маляр.

Заступниця міністра оборони нагадала, що у російських військ не вдався бліцкриг минулого року, тому тепер вони намагаються рухатися поетапно, тому що українські захисники не дають ворогу це зробити.

– Незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує – треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни, – наголосила Ганна Маляр.

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