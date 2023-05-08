Російські військові перевдягаються у цивільних, щоб втекти з ТОТ – Федоров
У Запорізькій області російські військові переодягаються в цивільний одяг, щоб виїхати з тимчасово окупованих територій України.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, так окупанти намагаються втекти з ТОТ.
– Сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців щонайменше з більш ніж половини тимчасово окупованої Запорізької області. Ворожі війська все більше й більше переїжджають на Запорізьку лінію фронту. Але є такі військові, які намагаються втікати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці вже повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються у цивільних, – розповів він.
Мер Мелітополя пояснив, що російські військові намагаються втекти з тимчасово окупованих територій. За його словами, це не поодинокі випадки.
– Навіщо вони це роблять? Одна з цілей – це втеча з ТОТ, тому наразі додалася ще одна “фільтрація” під час виїзду з тимчасово окупованих територій, коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб там були рашистські військові, перевдягнуті в цивільний одяг, – зазначив Федоров.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв