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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Російські військові перевдягаються у цивільних, щоб втекти з ТОТ – Федоров

Російські військові перевдягаються у цивільних, щоб втекти з ТОТ – Федоров
Фото: УНІАН

У Запорізькій області російські військові переодягаються в цивільний одяг, щоб виїхати з тимчасово окупованих територій України.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, так окупанти намагаються втекти з ТОТ.

– Сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців щонайменше з більш ніж половини тимчасово окупованої Запорізької області. Ворожі війська все більше й більше переїжджають на Запорізьку лінію фронту. Але є такі військові, які намагаються втікати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці вже повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються у цивільних, – розповів він.

Мер Мелітополя пояснив, що російські військові намагаються втекти з тимчасово окупованих територій. За його словами, це не поодинокі випадки.

– Навіщо вони це роблять? Одна з цілей – це втеча з ТОТ, тому наразі додалася ще одна “фільтрація” під час виїзду з тимчасово окупованих територій, коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб там були рашистські військові, перевдягнуті в цивільний одяг, – зазначив Федоров.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь, Україна-Росія
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