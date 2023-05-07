Як підтвердити професійну кваліфікацію для переселенців – пояснення Мінреінтеграції

Внутрішньо переміщені особи мають підтверджувати свою кваліфікацію, щоб працевлаштуватися на новому місці, однак через війну багато документів про освіту чи попередню роботу було втрачено. Це можна зробити, звернувшись до кваліфікаційного центру.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У центрах також присвоюють професійні кваліфікації на основі неформального та інформального навчання (самоосвіта).

Водночас там можна підтвердити професійну кваліфікацію, здобуту в інших країнах.

Після оцінки знань і компетентностей особи центр може видати сертифікат про підтвердження профкваліфікації, який дасть можливість офіційно працевлаштуватися.

Що потрібно для підтвердження професійної кваліфікації:

подати до кваліфікаційного центру відповідну заяву з додатками;

пройти співбесіду у кваліфікаційному центрі;

пройти процедуру оцінювання у кваліфікаційному центрі;

отримати сертифікат встановленого зразка про присвоєння, підтвердження повної або часткової професійної кваліфікації.

Наразі затверджено 277 професійних стандартів, за якими можна підтвердити професійну кваліфікацію.

Відомості про професійні стандарти можна переглянути на сайті Реєстру кваліфікацій, а з переліком кваліфікаційних центрів та інформацією про них можна ознайомитися за посиланням.

Джерело: Мінреінтеграції

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