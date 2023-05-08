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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Синоптики попередили про нічні заморозки до -5 градусів

Весняні заморозки
Фото: Pixabay

Протягом наступних трьох днів – 9, 10 та 11 травня – у деяких областях України очікуються нічні заморозки як на поверхні ґрунту, так і у повітрі.

Про небезпечні метеорологічні явища попереджають синоптики Укргідрометцентру.

За їхніми прогнозами, вночі у вівторок, 9 травня, у північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -5 градусів, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий).

Вночі 10 та 11 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0 -5 (IІ рівень небезпечності, помаранчевий), а у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровограській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0 -5 (I рівень, жовтий).

До речі, сьогодні, 8 травня, в Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг.

Утворився п’ятисантиметровий шар снігу, а температура повітря впала до -4°С.

Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди
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