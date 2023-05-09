Все було як у тумані, ми не могли дихати: очевидці про падіння уламків ракети на будинок у Дніпрі
Жителі Дніпра розповіли про момент падіння уламків російської ракети на чотириповерхівку уночі проти 9 травня.
Марія, чия квартира на четвертому поверсі постраждала внаслідок атаки, зізналася, що спершу почула гул, але добігти з чоловіком до коридору не встигла.
– Шафа впала на нас, перші хвилини було страшно і тяжко. Було багато пилу, нічого не видно, дихати неможливо. Чоловік мене закрив собою, але мене трохи зачепило. Все було як у тумані, не могли дихати, нічого не бачили. Ми якось вибралися, я вибігла на сходову клітку. Вийшли сусіди, вони були в шоці, не розуміли, що коїться, – розповіла жінка.
Коли осів пил, Марія побачила, що у квартирі немає стелі, стін, видно небо. Сама жінка дістала подряпини, на голові утворилася гематома.
– Коли зайшли в іншу кімнату – побачили уламок ракети та дірку у підлозі. Бойова частина була саме на третьому поверсі. Пожежі не було, дуже швидко приїхали піротехніки, прибрали бойову частину, – сказала вона.
87-річна Олександра показала, який вигляд має квартира на третьому поверсі, в якій виявили бойову частину ворожої ракети.
За словами Валентини, яка проживає на третьому поверсі, вона вже звикла до вибухів та роботи ППО, проте цієї ночі було відчутно сильний поштовх.
– Було таке відчуття, що щось сиплеться по самій домівці, як щебінь, такий звук. А потім був такий поштовх глухий, що в мене затрусились руки. У мене ще є легкий шок, але головне – що всі залишились живі, – сказала вона.
Зазначимо, що вночі проти 9 травня російські війська атакували Дніпропетровську область ракетами та важкою артилерією.
Вiйськовi з Повiтряного командування Схiд збили всi вісім ракет, якi окупанти випустили з носіїв у Чорному морі.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников