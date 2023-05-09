Все було як у тумані, ми не могли дихати: очевидці про падіння уламків ракети на будинок у Дніпрі

Жителі Дніпра розповіли про момент падіння уламків російської ракети на чотириповерхівку уночі проти 9 травня.

Марія, чия квартира на четвертому поверсі постраждала внаслідок атаки, зізналася, що спершу почула гул, але добігти з чоловіком до коридору не встигла.

– Шафа впала на нас, перші хвилини було страшно і тяжко. Було багато пилу, нічого не видно, дихати неможливо. Чоловік мене закрив собою, але мене трохи зачепило. Все було як у тумані, не могли дихати, нічого не бачили. Ми якось вибралися, я вибігла на сходову клітку. Вийшли сусіди, вони були в шоці, не розуміли, що коїться, – розповіла жінка.

Коли осів пил, Марія побачила, що у квартирі немає стелі, стін, видно небо. Сама жінка дістала подряпини, на голові утворилася гематома.

– Коли зайшли в іншу кімнату – побачили уламок ракети та дірку у підлозі. Бойова частина була саме на третьому поверсі. Пожежі не було, дуже швидко приїхали піротехніки, прибрали бойову частину, – сказала вона.

87-річна Олександра показала, який вигляд має квартира на третьому поверсі, в якій виявили бойову частину ворожої ракети.

За словами Валентини, яка проживає на третьому поверсі, вона вже звикла до вибухів та роботи ППО, проте цієї ночі було відчутно сильний поштовх.

– Було таке відчуття, що щось сиплеться по самій домівці, як щебінь, такий звук. А потім був такий поштовх глухий, що в мене затрусились руки. У мене ще є легкий шок, але головне – що всі залишились живі, – сказала вона.

Зазначимо, що вночі проти 9 травня російські війська атакували Дніпропетровську область ракетами та важкою артилерією.

Вiйськовi з Повiтряного командування Схiд збили всi вісім ракет, якi окупанти випустили з носіїв у Чорному морі.

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