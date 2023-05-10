Компенсація за пошкоджене житло: Банік розповів, як працюватиме послуга єВідновлення

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік розповів про нову послугу у застосунку Дія – єВідновлення.

Це програма допомоги для ремонту житла, яке постраждало внаслідок війни в Україні.

На виплату компенсації можна податися власникам або співвласникам пошкодженого житла.

– Після того, як людина подасть заявку через Дію, з нею на зв’язок вийде комісія, яка приїде на місце, проведе оцінку пошкоджень, порахує, які роботи, матеріали будуть потрібні для відновлення. Після підтвердження заявки людина зможе отримати виплату коштів на карту Є-відновлення. Нею можна буде розрахуватися в будівельних магазинах або за послуги ремонтних бригад, – пояснив Банік в ефірі телемарафону Єдині новини.

Першочергово допомогу отримають учасники бойових дій, сім’ї загиблих військових, мобілізовані, багатодітні сім’ї, опікуни та патронатні вихователі дітей-сиріт і люди з інвалідністю І та ІІ груп.

– Процедура подання заявки максимально спрощена. Під час отримання послуги людина зможе вказати, до якої пільгової категорії вона належить, або до кількох. Комісія, яка приїде для оцінки житла, попросить надати документи, які це підтверджують. Додатково нічого завантажувати в Дію не потрібно, – додав Банік.

Зазначимо, що максимальна сума, яку може отримати власник житла за програмою єВідновлення, становить 200 тис. грн.

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