На всіх деокупованих територіях мають з’явитися програми розвитку української мови – омбудсмен

На всіх деокупованих територіях мають з’явитися Програми розвитку української мови.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час круглого столу – Реалізація на території Херсонської області державної мовної політики.

Уповноважений зазначив, що Херсонщина першою серед усіх обласних адміністрацій вирішила підбити підсумки першого етапу впровадження мовної програми, яка була прийнята в умовах повномасштабного вторгнення.

– За ці два місяці зроблено надзвичайно багато для реалізації цього документа: налагоджено тісну співпрацю між структурними підрозділами обласної адміністрації та Секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови, є перші результати в частині інформування не тільки громадян України, але й тих хто перебуває за кордоном, – зазначив він.

Кремінь наголосив, що важливо, щоб аналогічні програми діяли й на території кожної деокупованої об’єднаної територіальної громади за такими напрямками: освіта, культура, діяльність органів місцевого самоврядування.

– Має з’явитися і Програма розвитку української мови у місті Херсон, яка буде віддзеркалювати основні завдання і цілі обласної програми, але водночас враховувати й свої компоненти надзвичайно важливі для громади обласного центру, – сказав він.

У заході також взяли участь начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районної військової адміністрації, військової адміністрації населених пунктів, закладів культури, освіти й науки, громадських організацій, науковців, письменників та засобів масової інформації.

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