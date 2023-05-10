Збиває ракети, літаки та вертольоти: що відомо про переносний ракетний комплекс Ігла

Військовослужбовець Нацгвардії збив крилату ракету Х-55 з ПЗРК Ігла під час нічної атаки на Київ 9 травня. Про це повідомили у Національній гвардії України.

Що відомо про ПЗРК Ігла та про його технічні характеристики – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

ПЗРК Ігла: що це

Це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс. Призначений він для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і погонних курсах.

З Ігли можна збити ракету, літак чи вертоліт. ЗСУ систематично доводять ефективність використання цього ПЗРК.

Переносний комплекс прийнятий на озброєння у 1983 році. Розробка Ігли почалася в Коломні у 1971 році.

Головна мета проєкту полягала в тому, щоб створити ракету з кращою стійкістю до заходів протидії та вищою бойовою ефективністю, аніж комплекси попереднього покоління типу Стріла.

Ігла перебуває на озброєнні армії України та Росії, а з 1994 року експортується більш ніж у 30 держав, зокрема у Болгарію, Боснію і Герцеговину, В’єтнам, Сербію, Словенію, Хорватію, Чорногорію, Польщу, Німеччину, Фінляндію, Індію, Ірак, Малайзію, Сінгапур, Сирію, Південну Корею, Бразилію та Мексику.

ПЗРК Ігла вважається комплексом ППО, оскільки може збивати повітряні цілі противника.

ПЗРК Ігла має кілька модифікацій:

Ігла-1E (SA-16) – спрощений варіант ПЗРК. Надійшов на озброєння в 1981 році.

– спрощений варіант ПЗРК. Надійшов на озброєння в 1981 році. Ігла (SA-18) – базова модифікація.

– базова модифікація. Ігла-С (SA-24) – сучасний ПЗРК з реалізацією принципу вистрілив-забув.

– сучасний ПЗРК з реалізацією принципу Ігла-Д – варіант з розбірною пусковою трубою.

– варіант з розбірною пусковою трубою. Ігла-В – для озброєння наземної техніки і вертольотів. Доданий блок, який забезпечує можливість спільної експлуатації двох ЗКР.

– для озброєння наземної техніки і вертольотів. Доданий блок, який забезпечує можливість спільної експлуатації двох ЗКР. Ігла-Н – застосовується нова ЗКР, з більш потужною БЧ, збільшує ймовірність знищення цілей противника.

– застосовується нова ЗКР, з більш потужною БЧ, збільшує ймовірність знищення цілей противника. Ігла-1М — модифікації українського виробництва ПЗРК Ігла та Ігла-1Е з доопрацьованою ДБН ракети (збільшені перешкодозахищеність і дальність).

Ігла здатний знищити усі типи літаків і вертольотів, а також невеликі повітряні цілі типу крилатих ракет. Комплекс може працювати у будь-який час доби при візуальній видимості цілі.

Ракети, випущені з ПЗРК, можуть летіти назустріч цілі або наздоганяти її.

Застосування в Україні

У 2014 році російська диверсійна група ПВК Вагнер збила український літак Іл-76 у Луганському аеропорту, використовуючи ПЗРК Ігла.

4 березня 2022 року в боях за Чернігів на околицях міста за допомогою ПЗРК Ігла-1 капітан ЗСУ збив новітній російський багатоцільовий надманеврений винищувач четвертого покоління Су-35 (вартість якого $40-65 млн).

На початку липня 2022 року українським військовим вдалося збити російську ракету Х-22, що, ймовірно, летіла на Київ.

У вересні 2022 року ворожий бомбардувальник СУ-34 збили воїни ССО України Іглою в одному з районів виконання завдань.

10 жовтня 2022 року ситуація повторилася – боєць ЗСУ збив російську крилату ракету із ПЗРК Ігла.

На відео видно, як пара українських солдатів у полі збиває ракету. Один із них допомагав оператору ПЗРК, говорячи про наближення крилатої ракети. Після її прольоту над військовими боєць, якого автор ролика називав Ванею, націлився на неї та уразив. Також командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що за два дні (10-11 жовтня 2022 року) військовий зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика на ім’я Ярослав збив чотири крилаті ракети ПЗРК Ігла. – За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК Ігла. Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування Південь, – йдеться в повідомленні. Під час нічної атаки на столицю 9 травня гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК Ігла. У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55. Частини збитої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Характеристики ПЗРК Ігла Вага – 10,8 кг.

Довжина – 1,574 м.

Діаметр – 72 мм.

Боєголовка – 1,17 кг з 390 г вибухівки.

Механізм детонації – контактні й такі, що зачіпають, детонатори.

Двигун – твердопаливний ракетний двигун.

Операційна дальність – 5,2 км.

Висота – 3,5 км.

Швидкість максимальна 800 м/с.

Система наведення – двоколірна інфрачервона. Вартість пуску ракети може бути кілька тисяч доларів, коли вартість однієї ракети може становити десятки мільйонів доларів, залежно від типу збитої цілі. Станом на 2003 рік, один комплекс Ігла коштував близько $60-80 тис. Фото: Нацгвардія Читайте також Створює труднощі для ППО: що відомо про крилаті ракети та які має РФ

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