Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ

Жителька Львова опинилася у центрі скандалу після того, як заступилася за українських фанатів проросійського співака Григорія Лепса.

Йдеться про компанію людей, які слухали на великій гучності пісні прибічника війни РФ проти України прямо у центрі міста. Однак небайдужий перехожий зробив їм зауваження. Прихильники Лепса відреагували досить агресивно на його слова, але згодом їм довелося просити вибачення.

Водночас 30-річна Христина Горун у своїх соціальних мережах прокоментувала цю історію. Вона заявила, що їй слухати російську музику в машині ніхто не заборонить.

– Спробуйте до мене у машині підійти та зробити своє непотрібне зауваження. Я не те що кашкет знесу з голови. Ви пошкодуєте, що народилися. Це гарантовано. Не рекомендую мені щось відповідати, тому що не стягнете, – зазначалося в повідомленні.

У соцмережах вона відверто ображала представників української армії, які захищають батьківщину від агресора, заявивши, що вони нібито не зможуть перемогти російських окупантів.

Після викликаного резонансу дівчина вирішила попросити вибачення, заявивши, що нібито нічого не пам’ятає, а її акаунт було зламано, проте їй не повірили.

На повідомлення Горун вже відреагували у Службі безпеки України. Там заявили, що висловлювання та дії особи спецслужба кваліфікуватиме згідно зі статтями Кримінального кодексу, підслідними СБУ, а докладніше інформуватимуть згодом.

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