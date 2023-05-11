Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ

Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ
Фото: Pexels

Жителька Львова опинилася у центрі скандалу після того, як заступилася за українських фанатів проросійського співака Григорія Лепса.

Йдеться про компанію людей, які слухали на великій гучності пісні прибічника війни РФ проти України прямо у центрі міста. Однак небайдужий перехожий зробив їм зауваження. Прихильники Лепса відреагували досить агресивно на його слова, але згодом їм довелося просити вибачення.

Водночас 30-річна Христина Горун у своїх соціальних мережах прокоментувала цю історію. Вона заявила, що їй слухати російську музику в машині ніхто не заборонить.

– Спробуйте до мене у машині підійти та зробити своє непотрібне зауваження. Я не те що кашкет знесу з голови. Ви пошкодуєте, що народилися. Це гарантовано. Не рекомендую мені щось відповідати, тому що не стягнете, – зазначалося в повідомленні.

Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ

У соцмережах вона відверто ображала представників української армії, які захищають батьківщину від агресора, заявивши, що вони нібито не зможуть перемогти російських окупантів.

Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ

Після викликаного резонансу дівчина вирішила попросити вибачення, заявивши, що нібито нічого не пам’ятає, а її акаунт було зламано, проте їй не повірили.

На повідомлення Горун вже відреагували у Службі безпеки України. Там заявили, що висловлювання та дії особи спецслужба кваліфікуватиме згідно зі статтями Кримінального кодексу, підслідними СБУ, а докладніше інформуватимуть згодом.

Дивітся також
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ
Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ

Джерело: Zaxid.net
Григорій Лепс, Музика, СБУ, скандал, Соціальні мережі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. На Полтавщині СБУ затримала зрадників
Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ
Співпрацювали з Міноборони РФ. СБУ повідомила про підозру трьом регіоналам-втікачам
СБУ
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ
Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ: СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов
Суд
Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині
Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів
партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Захищала прихильників Лепса та висміювала ЗСУ: на пости львів’янки відреагували у СБУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь