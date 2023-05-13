Українсько-білоруський хаб з’явиться у Києві: які завдання він реалізовуватиме

Громадська організація Сустрэча відкриває у Києві українсько-білоруський хаб. Передусім він допомагатиме ЗСУ та білоруським добровольцям, які захищають Україну від російських загарбників.

Хаб запрацює на вулиці Єреванській. Над цим працює ГО Сустрэча. Воля до справедливості. Метою проєкту є створення централізованої платформи для спільного діалогу, а також – волонтерського руху білорусів в Україні.

Важливо, щоб хаб прийматиме прямі заявки з фронту.

– Для чого ми ці певні зусилля робимо – для того щоб, з одного боку, допомагати сім’ям наших воїнів, білоруських, дітям тощо, щоб волонтерський рух, зокрема, популяризувався. З іншого боку, в нас існує величезна проблема в комунікації між українцями і білорусами, – наголошується у повідомленні.

Наразі виділяють такі завдання українсько-білоруського хабу:

допомога з консультаціями у онлайн- та офлайн-форматах;

допомога в екстрених ситуаціях;

реалізація спільних ініціатив.

Також наголошують, що експерти хабу допомагатимуть аналізувати цінність проєктів для отримання грантів.

Деталі про майбутній хаб обговорили під час пресконференції 11 травня 2023 року. Вона відбулася у Києві.

Джерело: Сустрэча

Фото: Сустрэча

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.