Українсько-білоруський хаб з’явиться у Києві: які завдання він реалізовуватиме
Громадська організація Сустрэча відкриває у Києві українсько-білоруський хаб. Передусім він допомагатиме ЗСУ та білоруським добровольцям, які захищають Україну від російських загарбників.
Хаб запрацює на вулиці Єреванській. Над цим працює ГО Сустрэча. Воля до справедливості. Метою проєкту є створення централізованої платформи для спільного діалогу, а також – волонтерського руху білорусів в Україні.
Важливо, щоб хаб прийматиме прямі заявки з фронту.
– Для чого ми ці певні зусилля робимо – для того щоб, з одного боку, допомагати сім’ям наших воїнів, білоруських, дітям тощо, щоб волонтерський рух, зокрема, популяризувався. З іншого боку, в нас існує величезна проблема в комунікації між українцями і білорусами, – наголошується у повідомленні.
Наразі виділяють такі завдання українсько-білоруського хабу:
- допомога з консультаціями у онлайн- та офлайн-форматах;
- допомога в екстрених ситуаціях;
- реалізація спільних ініціатив.
Також наголошують, що експерти хабу допомагатимуть аналізувати цінність проєктів для отримання грантів.
Деталі про майбутній хаб обговорили під час пресконференції 11 травня 2023 року. Вона відбулася у Києві.
Джерело: Сустрэча
Фото: Сустрэча