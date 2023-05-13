УЗ на Хмельниччині запустила додаткові поїзди-шатли: як дістатися пункту призначення

Через нічну атаку дронами 13 травня на території Хмельницької області Укрзалізниця запустила додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу пасажирів та опублікувала інструкцію, як дістатися пункту призначення.

В адміністрації УЗ запевняють, що жодне сполучення не закривається.

Інструкція, як дістатися пункту призначення:

Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, необхідно сісти на шатл Київ – Козятин – Вінниця – Хмельницький.

Якщо ви прямуєте з Києва до Тернополя та Львова, треба пересісти на шатл Красне – Тернопіль – Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.

Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва – вам доступні шатли до столиці кожні дві години. Першу групу пасажирів із Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани – Київ.

Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля – вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об’їзним шляхом саме через Козятин.

Якщо ви прямуєте із Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля – очікуйте пересадку на автобус від вокзала до станції Чорний острів, звідки кожні дві години прямуватиме шатл до станції Красне.

Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте.

Повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку.

Наразі можливі суттєві затримки щонайменше шести потягів:

№119 Запоріжжя – Львів (+5 годин); №85 Запоріжжя – Львів (+5 годин); №139 Київ – Кам’янець-Подільський (+8:40 годин); №38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса (+12 годин); №770 Тернопіль – Київ (+6 годин); №716 Перемишль – Київ (+7 годин).

Раніше в Укразалізниці повідомляли про запізнення прибуття до пунктів призначення щонайменше п’ятьох рейсів через атаку дронами 13 травня в Хмельницькій області.

Джерело : Укрзалізниця

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