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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Буданов розповів про дитинство та свою давню мрію

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Про дитинство керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова відомо дуже мало, оскільки він є одним із головних представників ГУР. Він розповів, що народився у Києві й більшість свого життя жив на лівому березі столиці.

– Я народився в Києві – це правда. У повній родині, все добре в мене. Я народився у Києві взимку. Що вам ще сказати? За моїм віком ви бачите, що я народився у 1980-х роках. Тобто дитинство моє випало на розпад СРСР. Це не той час, коли може бути мажорне дитинство. Можливо, в когось воно було, але не в мене. Закінчив нормально загальноосвітню школу. Все добре. На лівому березі мешкав більшу частину свого життя, від народження, я маю на увазі, – зазначив він.

Буданов розповів, що стати розвідником – це була давня дитяча мрія. Він зазначив, що знає декілька мов, а також перерахував, які саме.

– Мабуть, це ще давня дитяча мрія, яку я зрештою втілив. Українську знаю, російську знаю – теж зрозуміло, англійську знаю, ще одну знаю, східну, все. Я не поліглот, – стверджує керівник ГУР.

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Джерело: Різні люди

Війна в Україні, Кирило Буданов, Міноборони України, Розвідка
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