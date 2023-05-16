Допомога від Міжнародної організації з міграції: як отримати 2 200 грн

Українці мають змогу отримати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ) завдяки Меморандуму про взаєморозуміння між Мінсоцполітики України та МОМ.

Що передбачає ця допомога та як її отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати

Пріоритетною категорією українців для отримання допомоги від МОМ визначено осіб з інвалідністю, зокрема з-поміж ВПО.

Проте допомогу можуть отримати й:

одинока мати/батько, які отримують допомогу на дітей;

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю;

сім’ї з двома і більше дітьми;

пенсіонери віком 65+.

Також МОМ виплачує допомогу жителям звільнених територій. Наприкінці березня 2023 року в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що за фінансової підтримки МОМ вже виплачено по 2 200 грн допомоги на місяць більш ніж 39 тис. осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. Кожна людина отримує такі виплати протягом трьох місяців.

Що передбачає допомога

Особи або родини, яким буде надана допомога від МОМ, отримуватимуть по 2 200 грн на кожного члена сім’ї щомісяця, протягом трьох місяців.

Як отримати допомогу від МОМ

– Зверніть увагу, що наразі неможливо надіслати заявку на отримання грошової підтримки від МОМ.

Перший етап прийому заявок через платформу єДопомога закінчився. Проте українці, які підпадають під категорію отримувачів допомоги та надсилали заявки до завершення першого етапу, все ще можуть отримати гроші.

Варто ще раз зазначити, що МОМ першочергово надає допомогу пріоритетним категоріям осіб. Тобто, якщо організація визнала вас непріоритетною категорією, допомога може не надійти!

У разі успішного проходження до програми, кошти будуть переказані через Укрпошту протягом двох тижнів після заповнення даних.

За додатковими деталями програми можна звернутися на гарячу лінію – 0 800 215 015 або надіслати листа на емейл української філії організації kievtransparent@iom.int.

Загалом, для отримання допомоги ви маєте бути зареєстровані як внутрішньо переміщена особа в органах соціального захисту населення територіальної громади або ЦНАПі.

Після перевірки даних та підтвердження категорії для програми, заявку відправляють до офісу МОМ. Далі організація вирішуватиме, чи надавати вам фінансову допомогу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.