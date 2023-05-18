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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Один на одному лежить: полонений вагнерівець розповів про загиблих окупантів під Бахмутом

Один на одному лежить: полонений вагнерівець розповів про загиблих окупантів під Бахмутом
Фото: Getty Images

Сили оборони України неподалік від Бахмуту захопили в полон представника приватної військової компанії Вагнера, якого залишили російські окупанти.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

Вагнерівець розповів, що на загарбницьких позиціях є окоп з мертвими окупантами, де, за його словами, нібито лежить труп на трупі. Полоненим виявився 39-річний Ватрушев Денис Олексійович з Ханти-Мансійського округу.

Сирський зазначив, що Ватрушев був завербований Євгеном Пригожиним у ПВК Вагнера з в’язниці, де відбував покарання за вбивство.

У бою під Бахмутом окупант дістав важке поранення – мінно-вибухову травму ноги, після чого його покинули війська РФ. Ватрушев просидів пораненим чотири дні, а потім потрапив у полон.

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Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Сирський, ПВК Вагнера, полон
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