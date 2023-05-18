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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Шанс отримати Mercedes за донат на дрон: українські військові оголосили про розіграш

Шанс отримати Mercedes за донат на дрон: українські військові оголосили про розіграш
Фото: Getty Images

Українські військові Ігор Шолтис та Андрій Ткачук оголосили про збір 7 млн грн на дрони. Вони запустили у соцмережах унікальний розіграш. За 500 грн донату на Monobank Армія Мавіків можна позмагатися за Mercedes-Benz S 450.

Автомобіль надали волонтери Народної самооборони Львівщини. У планах захисників – назбирати гроші одразу на 100 дронів Dji Mavic 3. Машина стане приємним бонусом для українців, які вже понад рік активно донатять на потреби ЗСУ. Номер рахунку: 5375 4112 0583 0990.

Умови розіграшу максимально прості:

  • потрібно зробити донат від 500 грн на Monobank Армія Мавіків;
  • обов‘язково вказати свої ПІБ і номер мобільного телефону під час платежу (якщо донат не з рахунку Monobank);
  • очікувати розіграш Mercedes-Benz S 450.

Розіграш автомобіля відбудеться 5 червня о 20:00 на прямій трансляції на Instagram-сторінці Народна самооборона Львівщини.

Шанс отримати Mercedes за донат на дрон: українські військові оголосили про розіграш

Mercedes-Benz S 450. Фото: Ігор Шолтис та Андрій Ткачук

– З початку повномасштабного вторгнення саме Mavic 3 залишається максимально універсальним дроном. За його допомогою можна проводити аеророзвідку, корегувати мінометний вогонь, проводити евакуаційні спецоперації, а також прямо на голови нашим ворогам скидати різні подарунки, – сказав ветеран АТО, який нині знову у лавах ЗСУ Ігор Шолтис.

Волонтер із кількарічним стажем, який зараз також захищає батьківщину на передовій, Андрій Ткачук наголосив, що попередні збори свідчать про те, що цілком можливо назбирати кошти на 100 дронів Mavic 3, які необхідні українським захисникам на фронті.

– Чому такий формат? Продавши той автомобіль, який нам надали, – це 10, 12, 13 Mavic 3 ми змогли б купити. Якщо ми з вами виконаємо ціль і зберемо необхідні нам кошти – це 100 Mavic. Це крутий результат. І попередні збори показали, що це абсолютно можливо, – зазначив військовослужбовець ЗСУ Андрій Ткачук.

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Дрон DJI Mavic 3

Безпілотники, Війна в Україні, Гроші, Дрони, українські військові
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