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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У роботі застосунку Нової пошти стався масштабний збій: що відомо

Нова пошта, поштомат

Клієнти Нової пошти скаржаться на проблеми в роботі мобільного застосунку, які спостерігаються приблизно з вечора 17 травня і станом на зараз.

Що відомо про масштабний збій у роботі Нової пошти – далі у матеріалі.

Користувачі додатку приблизно з 20:30 17 травня почали повідомляти, що система не працює, вони не можуть здійснити оплату онлайн і отримати посилку в поштоматі. Виникають також проблеми з авторизацією.

Станом на 18 травня ці проблеми не зникли, проте офіційних повідомлень чи попереджень на сервісах Нової пошти досі немає. Працівники лише відповідають на скарги клієнтів у соцмережі та обіцяють повідомити, коли відновлять роботу додатку.

Наразі маємо технічний збій у роботі системи, проте колеги активно працюють над відновленням її роботи… Ми обов’язково повідомимо про відновлення роботи всіх сервісів на сайті та в соціальних мережах, – так адміністрація Нової пошти відповідає на коментарі клієнтів.

Там також уточнили, що наразі всі відділення працюють та віддають посилки, але оплата поки що доступна лише готівкою.

збій у застосунку Нової пошти

збій у застосунку Нової пошти

збій у застосунку Нової пошти

Згодом Нова пошта таки оприлюднила офіційне повідомлення про технічний збій у роботі мобільного застосунку, внаслідок чого наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами саме через додаток.

– Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, – найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі. Водночас усі послуги з відправки посилок і вантажів, а також фінансові послуги ви можете отримати у будь-якому нашому відділенні. Усі інші цифрові точки контакту – API, бізнес-кабінет, сайт – працюють, – уточнили в адміністрації.

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Фото: Нова пошта

Мобільний додаток, Нова пошта
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