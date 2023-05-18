У роботі застосунку Нової пошти стався масштабний збій: що відомо

Клієнти Нової пошти скаржаться на проблеми в роботі мобільного застосунку, які спостерігаються приблизно з вечора 17 травня і станом на зараз.

Що відомо про масштабний збій у роботі Нової пошти – далі у матеріалі.

Користувачі додатку приблизно з 20:30 17 травня почали повідомляти, що система не працює, вони не можуть здійснити оплату онлайн і отримати посилку в поштоматі. Виникають також проблеми з авторизацією.

Станом на 18 травня ці проблеми не зникли, проте офіційних повідомлень чи попереджень на сервісах Нової пошти досі немає. Працівники лише відповідають на скарги клієнтів у соцмережі та обіцяють повідомити, коли відновлять роботу додатку.

– Наразі маємо технічний збій у роботі системи, проте колеги активно працюють над відновленням її роботи… Ми обов’язково повідомимо про відновлення роботи всіх сервісів на сайті та в соціальних мережах, – так адміністрація Нової пошти відповідає на коментарі клієнтів.

Там також уточнили, що наразі всі відділення працюють та віддають посилки, але оплата поки що доступна лише готівкою.

Згодом Нова пошта таки оприлюднила офіційне повідомлення про технічний збій у роботі мобільного застосунку, внаслідок чого наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами саме через додаток.

– Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, – найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі. Водночас усі послуги з відправки посилок і вантажів, а також фінансові послуги ви можете отримати у будь-якому нашому відділенні. Усі інші цифрові точки контакту – API, бізнес-кабінет, сайт – працюють, – уточнили в адміністрації.

Фото: Нова пошта

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