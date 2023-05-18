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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Унікальний орнамент на військовому пікселі. Залужний привітав українців із Днем вишиванки

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українців із Днем вишиванки та опублікував фото колишньої журналістки програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV Роксолани Влох, яка нині служить у лавах ЗСУ. 

– Унікальний орнамент на військовому пікселі. Незламний символ національної свідомості, ідентичності, єдності та майбутньої Перемоги нашого народу, – написав Залужний. 

Унікальний орнамент на військовому пікселі. Залужний привітав українців із Днем вишиванки

Фото: Валерій Залужний

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав український народ з Днем вишиванки  та нагадав про депортацію кримських татар.

Валерій Залужний, День вишиванки, Привітання
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