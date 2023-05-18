Унікальний орнамент на військовому пікселі. Залужний привітав українців із Днем вишиванки

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українців із Днем вишиванки та опублікував фото колишньої журналістки програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV Роксолани Влох, яка нині служить у лавах ЗСУ.

– Унікальний орнамент на військовому пікселі. Незламний символ національної свідомості, ідентичності, єдності та майбутньої Перемоги нашого народу, – написав Залужний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав український народ з Днем вишиванки та нагадав про депортацію кримських татар.

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