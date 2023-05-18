Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Унікальний орнамент на військовому пікселі. Залужний привітав українців із Днем вишиванки
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українців із Днем вишиванки та опублікував фото колишньої журналістки програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV Роксолани Влох, яка нині служить у лавах ЗСУ.
– Унікальний орнамент на військовому пікселі. Незламний символ національної свідомості, ідентичності, єдності та майбутньої Перемоги нашого народу, – написав Залужний.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав український народ з Днем вишиванки та нагадав про депортацію кримських татар.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.