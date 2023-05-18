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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Відомо, коли відкриють першу частину Подільсько-Воскресенського мосту, який будують 30 років

Подільсько-Воскресенський міст
Фото: УНІАН

До кінця 2023 року планують завершити будівництво першої частини Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це в ефірі телеканалу Київ сказав міський голова Віталій Кличко.

— Першу частину мостового переходу запустимо вже цього року, адже без цього неможливо говорити про метро, — сказав Кличко.

Міський голова запевнив, що у столиці продовжують будувати метро на Виноградар, але роботи ведуть у підземній частині, тому містянам вони не помітні.

За словами Кличка, він попросив керівника метрополітену викладати у себе на сторінці або на сторінці метрополітену інформацію про будівництво нових тунелів і звітувати перед громадою.

Подільсько-Воскресенський міст має з’єднати Поділ із лівобережними районами Воскресенка й Райдужний масив.

Очікується, що на верхньому ярусі буде шість смуг для автотранспорту – три з кожного боку, а на нижньому – лінія метро на Троєщину. Будівництво мосту стартувало у 1993 році, але фактично – через десять років. Його зупиняли неодноразово через брак фінансування.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Київрада виділила додаткові 183 млн грн з місцевого бюджету на добудову Подільсько-Воскресенького мосту.

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Віталій Кличко, Київ, КМДА, Міст
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