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Марина Корзун, керівниця розділу Lifestyle

Коли змінювати фотографію в паспорті в Україні

Паспорт, документи, ДМС, ЦНАП
Фото: Depositphotos

В Україні змінювати фотографію в паспорті потрібно по досягненні 25- та 45-річного віку. Водночас використовувати старе фото не можна – на новому знімку громадянин має бути таким, яким він є відповідно до його віку.

Щоб вклеїти в паспорт нову фотографію, потрібно не пізніше, ніж через місяць після досягнення 25 або 45 років, звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем реєстрації або в ЦНАП.

Якщо на цей момент ви не зареєстровані за будь-якою адресою, зверніться до відповідного органу за останнім місцем прописки або за фактичним місцем проживання.

Українцям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях, потрібно подати документи для оновлення паспорта в підрозділ міграційної служби за місцем звернення.

Тимчасово переміщені особи подають документи за місцем проживання, підтвердивши свій статус довідкою про перебування на обліку ВПО.

За зміну фотографії платити не потрібно. Однак всі документи для оновлення паспорта потрібно подати особисто. Серед них:

  • заява про вклеювання фотографії у паспорт;
  • сам паспорт;
  • два кольорових актуальних фото 3,5х4,5 см (ви повинні бути без шапки, проте допускаються окуляри, якщо ви носите їх у повсякденному житті);
  • всі документи заявника, особливо якщо в них є фото (необхідні тільки якщо паспорт виданий органом ДМС, що припинив діяльність);
  • рішення суду (якщо ви не хочете переходити з паспорта в формі книжки на ID-карту).

На розгляд заявки піде п’ять днів. Якщо потрібно перевірити більше інформації стосовно людини, це може зайняти до місяця. Але такі випадки вкрай рідкісні, і про них зазвичай попереджають.

По закінченні цього періоду ви матимете документ з уже вклеєним фото. Термін дії паспорта необмежений.

Для отримання паспорта потрібно прийти в міграційну службу протягом року. Якщо ви упустите момент, документ визнають недійсним і просто знищать.

За несвоєчасне оновлення паспорта доведеться заплатити штраф у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів (від 17 до 51 грн).

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