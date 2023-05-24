Номер та серія ID-паспорта: де шукати дані в документі

Серію та номер паспорта громадянина України знайти легко. На паспортах старого зразка (у вигляді книжки) вони перфоровані на усіх сторінках на правій частині обкладинки згори.

Серія та номер паспорта позначаються двома літерами та шістьма цифрами. Проте в українців виникає питання, де ж шукати серію та номер на паспорті у вигляді ID-картки.

Факти ICTV дізнавалися, де на ID-картці шукати серію та номер паспорта громадянина України.

Де номер ID-паспорта

Документ із тильної сторони містить назву, фотографію, прізвище та імʼя власника українською та латинську транслітерацію, по батькові, стать, громадянство, дату народження, запис № (унікальний номер запису у реєстрі, УНЗР), дійсний до (+10Y від дати видачі), документ № (номер паспорта, 9 цифр) та підпис власника.

Відповідно, номер свого паспорта ви знайдете на тильній стороні документа з правого боку знизу. Над номером буде надпис Документ №.

Водночас, якщо вам знадобиться унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР), то ви також знайдете його на тильній стороні документа з правого боку знизу (над номером паспорта).

УНЗР – це цифровий, незмінний ідентифікатор людини, який допомагає швидко та достовірно встановити особу.

УНЗР складається з послідовності восьми та п’яти цифр, які розділені символом “-“. Перші вісім цифр – це дата народження особи у форматі – рік народження, місяць та дата.

Далі йде чотиризначний код від 0001 до 9999. Остання цифра контрольна та унікальна. Для її обчислення використовується метод розрахунку контрольних цифр у машинозчитуваній зоні паспортів за спеціальною формулою.

УНЗР присвоюється при оформленні одного з біометричних документів, чи то ID-картка, чи то паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Унікальний номер запису в реєстрі є незмінним протягом усього життя (не змінюється у разі зміни прізвища, імені або будь-яких інших відомостей).

Де шукати серію ID-паспорта

Українські паспорти у вигляді ID-картки серії не мають, тому шукати її не потрібно!

Нагадуємо, ID-паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку — на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку — на кожні 10 років.

Ви можете замовити паспорт громадянина України у формі ID-картки у підрозділах ДМС, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи Паспортному сервісі ДП Документ.

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